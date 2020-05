Air Algérie : Une deuxième opération de rapatriement d’Algériens prévue

Depuis mars dernier, des milliers de ressortissants algériens bloqués dans plusieurs pays ont lancé des appels à destination des pouvoirs publics pour un rapatriement rapide. Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait instruit le ministère des Transports de faire tout le nécessaire pour qu'ils regagnent le pays.

Le plan approuvé par le Premier ministre a concerné l'évacuation des ressortissants orientés vers des centres de quarantaine pour préserver leur santé et celle des citoyens. Contacté par nos soins, le porte-parole d’Air Air Algérie a confié que la compagnie a opéré, depuis le début de la propagation de la pandémie du coronavirus, plusieurs vols pour le rapatriement des Algériens.

M. Amine Andaloussi a expliqué que le dispositif mis en place a porté sur une première opération de rapatriement d’un peu plus de 7500 ressortissants. «Nous avons programmé pas moins de 25 vols à destination de l’Europe, de l’Afrique dont la Tunisie et le Maroc, le Moyen-Orient et l’Asie dont la Russie», a-t-il précisé. Une deuxième opération de rapatriement est prévue prochainement et sera effective après que le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales aura établi la liste finale de tous les ressortissants bloqués, dit-il sans en préciser le moment exact.

Le nombre de vol et la période seront fixés en fonction des listes remises à la compagnie.

Mohamed Mendaci