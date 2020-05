Confinement sanitaire dans des hôtels : Prise en charge de plus de 9.700 individus rapatriés

Plus de 9.700 ressortissants algériens rapatriés ont été pris en charge au niveau d’hôtels adaptés, au titre des mesures préventives prises, depuis début mars dernier, pour protéger les citoyens contre l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris jeudi, auprès d’une responsable du ministère du Tourisme. «Depuis l’entame de l’opération de rapatriement des ressortissants algériens, un total de 9.745 personnes ont été prises en charge, dans des conditions respectables au niveau de 63 établissements hôteliers (privés et publics) répartis sur 18 wilayas du pays», a indiqué à l’APS, la représentante du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mouna Malek en marge de la levée de confinement pour 291 ressortissants algériens, accueillis au niveau d’hôtels de la wilaya de Tipasa. Elle a, en outre, exprimé la «satisfaction» de son département ministériel à l’égard du déroulement de cette «première expérience du genre, dans un contexte sanitaire particulier et sensible», enregistré à l’échelle mondiale, a-t-elle relevé, tout en se félicitant de la «performance des employés mobilisés au niveau de ces hôtels, particulièrement durant la première semaine du mois sacré», a-t-elle estimé. «Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial suit de près les développement de cette épidémie en Algérie, à travers la commission de suivi et de veille installée à son niveau, pour la prise des mesures préventives nécessaires en temps opportun», a-t-elle fait savoir. les pouvoirs publics avaient pris la décision de rapatrier les Algériens coincés au niveau de différents aéroports mondiaux. Parallèlement, des hôtels adaptés ont été mobilisés pour le confinement de ces personnes, en conformité avec les orientations de l’OMS. «Ces mesures (de rapatriement) n’ont été appliquées que par un petit nombre de pays, à l’échelle mondiale, dont l’Algérie fait partie», est-il souligné.

La même responsable a fait part, au titre des mesures préventives prises par la commission de veille du ministère, du «recensement de la totalité des hôtels adaptés aux opérations de confinement». L’opération a recensé 352 établissements, d’une capacité d’accueil globale de 31.000 lits, qualifiée de «considérable» par Mme Malek. «Nous sommes disposés à la mobilisation de la totalité de ces établissements (352) en cas de besoin», a-t-elle assuré.