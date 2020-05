Respect des gestes barrières : Non au relâchement !

Les Algériens ont également l’habitude de garnir leur table avec une multitude de mets alléchants pour rompre leur jeûne. La pandémie et le confinement ont-ils changé le mode de consommation des citoyens ? A ce propos, les réseaux sociaux ont diffusé plusieurs images de personnes faisant la queue pour acheter les traditionnels pâtisseries, du pain ou d'autres denrées alimentaires parfois en violation de l’ensemble des règles de distanciation sociale pour faire barrage au Coronavirus.

Halim, gérant d’une supérette à Ain-Naâdja a indiqué qu’à l’apparition de la pandémie, il a mis en place un série de mesures. «Outre le port de la bavette pour les vendeurs, j'ai mis à la disposition de nos clients du gel hydro-alcoolique», a-t-il fait savoir avant d’ajouter qu’au fur et à mesure que les semaines passent, il a pris d’autre mesures passant par la désinfection systématique des pièces et des billets et un accès restreint à son espace commercial. Toutefois, ce commerçant constate que les clients qui respectent dans leur ensemble les mesures de distanciation sociale ont eu, avec l’arrivée du Ramadhan, une tendance au relâchement. «En effet, avec le mois sacré, les personnes font moins attention et je suis constamment dans l’obligation de leur rappeler que le virus circule toujours et qu’il tue toujours», a-t-il indiqué avant d’affirmer qu’il doit faire un travail constant de sensibilisation.

Halim a confié qu'il compte restreindre davantage l’accès à la superette et de procéder systématiquement à la mesure de la température corporelle de ses clients. De son côté, Hassan, boulanger à Alger-Centre, partage dans les grandes lignes ce constat. «Les clients sont, ces derniers jours, moins disciplinés.

Les personnes ont l’impression que le danger est derrière nous alors que c’est bien évidemment faux», a-t-il mis en évidence avant d’indiquer que très tôt le matin, les personnes qui achètent du pain ne respectent par forcément les distances de sécurité et entament de longue discussions aux abords de son commerce. «J’ai l’intention de conseiller le port du masque et le lavage obligatoire des mains avec du gel pour l’ensemble des clients qui désirent accéder à la boulangerie pour éviter toute contamination», a-t-il souligné avant de mettre en relief le fait que c’est uniquement par la conscience du plus grand nombre que le pays pourra vaincre cette maladie.

Pour sa part, Abderrahmane qui tient une épicerie, dit que les jeunes ne sont pas assez vigilants et font preuve d’insouciance. «J’use à cet effet de pédagogie à leur adresse.

Souvent, je discute avec eux pour leur dire de faire extrêmement attention car je comprends que quand on est jeune, on à le sentiment que l’on est invincible. Cependant, je leur dis de penser à leur parents et aux grands-parents qui peuvent avoir des maladies chroniques et pour qui contracter le Coronavirus serait mortel», a-t-il soutenu avant de révéler qu’outre la limitation stricte de l’accès à son épicerie, il compte mettre en place une autre batterie de mesure pour sensibiliser.

Sami Kaidi