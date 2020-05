Abdelouahed Kerrar, président de l’UNOP, à El Moudjahid : «L’industrie pharmaceutique locale a été au rendez-vous»

Entretien réalisé par : Kamélia Hadjib

El Moudjahid : Quel est l’impact de la crise sanitaire sur l’industrie pharmaceutique ?

Abdelouahed Kerrar : En Algérie, la crise Covid-19 a eu un double impact, sanitaire et économique. Le secteur pharmaceutique, qui a déjà subi en 2019 sa première décroissance depuis plus de dix ans, a continué en 2020 à subir l’impact négatif de cette pandémie. Le nombre de consultations médicales qui a fortement baissé, associé aux restrictions d’ouverture des pharmacies d’officine, conduit inévitablement vers une baisse de la consommation des produits pharmaceutiques.



Quels sont les défis à relever pour assurer la disponibilité des médicaments pendant cette pandémie et pour la période post-covid ?

Nous sommes fiers de constater que l’industrie pharmaceutique a été au rendez-vous dans cette période difficile. L’industrie pharmaceutique locale, solidement établie, a clairement montré, avec l’avènement de cette crise planétaire, qu'elle constituait une ressource précieuse sur laquelle notre pays pouvait s’appuyer dans les moments difficiles. Cette industrie doit bénéficier à l’avenir d’une meilleure écoute et de moyens plus importants qui assureront son développement et sécuriseront notre consommation. Pour répondre à cette pandémie, l’UNOP s’est immédiatement mobilisée, en coordination étroite avec les autorités publiques. Un travail important a été accompli en vue de sécuriser les stocks de produits finis et de matières premières essentielles. Des actions ont été engagées en vue de mettre à disposition le gel hydro-alcoolique aux normes pharmaceutiques. Il en a été de même pour la production de l’hydroxychloroquine ou de l’azitromycine, deux produits sensibles dans la lutte contre le coronavirus.



Le protocole thérapeutique adopté par le ministère de la Santé pour le traitement repose sur l’association de l’hydroxychloroquine et azithromycine. Quelles sont les capacités de production nationale de ces deux produits ?

L’hydroxychloroquine est produite en Algérie. La taille habituelle annuelle du marché était estimée à quelque 300.000 boîtes. Cette pandémie bouleverse la donne. Une commande en matières premières a ainsi été passée pour l’équivalent de 400.000 boîtes. Ce qu’il faut retenir, c’est que l’appréciation de la nouvelle demande reste difficile, mais doit très rapidement être estimée pour pouvoir disposer dans les meilleurs délais et au meilleur prix de l’hydroxychloroquine. Les éventuelles quantités excédentaires seraient consommées les trois prochaines années.



Peut-on connaître le nombre de producteurs qui se sont lancés dans la fabrication de l’hydroxychloroquine ?

Nous avons un producteur local de chloroquine, qui dispose néanmoins de deux autres sites alternatifs au sein desquels ce médicament peut être fabriqué. Il y a donc au total trois usines qualifiées dont les capacités permettent largement de le produire en Algérie. Les stocks disponibles d’hydroxychloroquine sont ajoutés aux matières premières commandées. Selon notre fabricant, cela représente près de 700.000 boîtes environ. À notre niveau, nous ne pouvons pas nous substituer à l’autorité scientifique qui gère la crise COVID -19 et qui, seule, peut se prononcer sur le nombre de patients.



Le secteur de l’industrie pharmaceutique a-t-il atteint son objectif en termes de couverture des besoins nationaux en médicaments ?

En décembre dernier, l’UNOP a tenu la troisième édition des Journées de l’industrie pharmaceutique algérienne. Nous avons procédé à l’évaluation du contrat de développement que nous proposons aux pouvoirs publics depuis quatre années déjà et dont le contenu peut être consulté sur le site de l’UNOP. Ce contrat intègre toute une série de mesures organisationnelles qui conditionnent à nos yeux la concrétisation de cet objectif de couverture de 70% des besoins nationaux en produits pharmaceutiques par la production locale. Pour résumer globalement la situation, disons qu’à ce stade, trois obstacles principaux devraient être surmontés en ce sens.



Lesquels ?

En tout premier lieu, il manque une feuille de route précise dans laquelle cet objectif général soit décliné sous forme de sous-objectifs par types de produits, par classes thérapeutiques, par type de partenaires, etc., avec des échéanciers précis. Le second obstacle rédhibitoire est celui de l’absence de politique des prix. Le système de prix en vigueur, dont le fonctionnement est excessivement rigide, ne prend pas en compte l’évolution des coûts de production. Ainsi, à l’inverse des produits importés, les prix des produits pharmaceutiques fabriqués localement sont figés administrativement sur de très longues périodes, alors que dans le même temps les coûts de fabrication subissent les aléas du taux de change pour les inputs importés ou ceux de l’inflation interne pour ceux acquis localement. Enfin, un troisième volet de nos recommandations est celui touchant au socle de toute politique pharmaceutique, en particulier l’enregistrement des produits fabriqués localement dont les délais sont de plus en plus longs et retardent fatalement la substitution à l’importation. Cela touche d’une manière générale la modernisation de notre cadre réglementaire qui peine à se mettre en place. En résumé, tous ces problèmes sont connus depuis de longues années Notre espoir est que, sans attendre que la crise du Covid-19 soit dépassée, nos autorités s’y attellent de manière méthodique et volontaire, dans le cadre d’une stratégie cohérente et ambitieuse de relance du développement de ce secteur de notre industrie. On ne peut manquer par exemple de relever la longue liste des 300 produits nouveaux fabriqués localement en attente d’enregistrement, pour certains depuis près de deux années. La crise sanitaire actuelle est venue compliquer le traitement déjà trop long et bureaucratique de l’enregistrement de nos produits, une attente qui représente une économie de transfert de 500 millions de dollars de la facture d’importation. D’un autre côté, on notera que ces derniers jours, une décision est intervenue pour interdire toute exportation de médicaments. Cela peut se comprendre le cas échéant pour des médicaments essentiels, mais une mesure aussi générale est à nos yeux exagérée. Certes, nous sommes convaincus qu’elle va être assouplie à l’avenir, mais le plus vite sera le mieux autant pour nos entreprises que pour notre économie



Un dernier mot ?

Cette pandémie planétaire est une leçon remarquable qui ne manquera pas d’influer très fortement sur l’organisation et la structuration de l’industrie pharmaceutique mondiale au cours des années à venir. À l’instar de tous les pays du monde, l’Algérie se doit d’engager une réflexion en vue de prendre en compte toutes les conséquences de cette nouvelle donne, pour s’y adapter rapidement et appréhender au mieux les perspectives de développement de sa filiale pharmaceutique.

