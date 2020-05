Formation professionnelle - FCE : Partenariat pour la fabrication de 5 millions de bavettes

Le ministère de l'Enseignement et de la Formation professionnels, et le Forum des chefs d'entreprise (FCE) ont conclu un protocole de partenariat pour la fabrication de 5 millions de bavettes, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, a t-on appris, jeudi, du ministère.

Ce protocole vise à garantir un cadre de partenariat permettant aux deux parties de «conjuguer leurs efforts et moyens dans la lutte contre le coronavirus», a précisé le chargé de communication auprès du ministère, Sofiane Tissira. Le FCE s'engage, pour sa part, à «mobiliser les moyens des entreprises membres de cette organisation patronale pour fournir aux centres de formations à travers le pays du tissu spécial» pour la confection de 5 millions de masques de protection. Les quantités de bavettes fabriquées seront distribuées au profit des hôpitaux et les centres sanitaires à travers le territoire national selon les besoins, a-t-on encore ajouté.