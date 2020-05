Matériel médical : L’Algérie réceptionne un don de la Russie

Du matériel médical offert par la Russie pour contribuer aux efforts de l'Algérie visant à contenir la propagation du coronavirus COVID-19 a été réceptionné, mercredi, au niveau de la base aérienne de Boufarik (Blida), a annoncé le ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la consolidation des relations bilatérales entre l'Algérie et la Fédération de Russie, un avion russe a atterri, ce mercredi 29 avril 2020 au niveau de la base aérienne de Boufarik en 1re Région militaire, à son bord une cargaison de matériel médical offert, en guise de don, pour contribuer aux efforts continus visant à contenir la propagation du coronavirus COVID-19», a indiqué le MDN, dans un communiqué. L'opération de livraison de la cargaison s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et de l’ambassadeur de Russie en Algérie, a précisé la même source.

«Cette initiative intervient dans le cadre du raffermissement des échanges et de la coopération bilatérale dans tous les domaines, et du renforcement des relations privilégiées entre les deux pays», a-t-on ajouté.