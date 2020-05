LES GRANDS savants DE L’ISLAM, Ibn Marwan Ibn Zuhr (1072 - 1162) (Avenzoar) : Une référence de la médecine

Ibn Zuhr est le surnom d'une famille de savants musulmans qui ont vécu en Andalousie du début du Xe siècle jusqu'au XIIIe siècle. Le plus renommé de cette lignée est le médecin Abu Marwane Abdel Malek Ibn Abi al-Alaa Zuhr, appelé généralement Abu Marwane, et connu chez les Européens du nom d'Avenzoar. Issu d'une famille versée dans la médecine, son père, Abu al-Alaa, était un médecin habile dans le diagnostic et le traitement des maladies, de même que son grand-père était médecin. Né à Séville entre 484-487 H (1091-1094), il s'initia à la médecine auprès de son père, après avoir étudié les lettres, la jurisprudence, et la loi islamique, et fut un ami du médecin et philosophe Ibn Roshd (Averroès).

Abu Marwane a œuvré, au départ, avec les princes Almoravides et, tout comme son père, connu le calvaire avec leur prince Ali Ibn Youssef Ibn Tachfin, qui l'emprisonna près de dix ans à Marrakech. Après la chute des Almoravides et l'émergence des Almohades, Ibn Zuhr devint médecin et vizir auprès de Abdel Mumen, fondateur de la dynastie, qui l'entoura de sa sollicitude, ce qui a permis à Ibn Zuhr de rédiger ses meilleurs ouvrages. Il est mort dans sa ville natale, Séville.

Ibn Zuhr représente un cas exceptionnel en son époque, car en dépit de l'étendue et de la diversité de son savoir, il s'est spécialisé en médecine, qu'il exerça toute sa vie durant. En plus de sa pratique de la chirurgie, il introduisit de nouveaux éléments, tels que sa description des différentes maladies internes et dermiques. Il s'est penché, par ailleurs, sur l'ulcère et les maladies de la tête, des oreilles, du nez, de la bouche, des lèvres, des dents, des yeux, du cou, des poumons, du cœur, ainsi que sur les types de fièvres, et les épidémies. Il fit également la description de l'infection de la membrane du cœur de manière à la distinguer de la pneumonie.

Ibn Zuhr s'est appuyé, dans ses travaux, sur l'expérimentation et la rigueur scientifique, aboutissant ainsi à la découverte de maladies encore inconnues. Il étudia, ce faisant, les maladies pulmonaires et entreprit la chirurgie de la trachée artère. Il fut, de même, le premier à injecter le sérum pour l’alimentation artificielle.

Abu Marwane est parmi les premiers à s'intéresser aux maladies endémiques dans un milieu donné. C'est ainsi qu'il a parlé des maladies auxquelles les gens sont souvent exposés à Marrakech. Il est aussi des premiers à mettre en valeur le miel et ses avantages curatifs et alimentaires.

Ibn Zuhr est classé parmi les plus grands médecins andalous, ayant suscité l'admiration de ses contemporains, avec, à leur tête, son ami Ibn Roshd qui a qualifié Ibn Zuhr, dans son ouvrage, «al-Kullyyat» (les généralités), d'être le plus éminent médecin après Galien. L'influence d'Ibn Zuhr sur la médecine européenne continua à se faire sentir jusqu'au XVIIe siècle, grâce à la traduction de ses ouvrages en latin et en hébreu.

Les ouvrages les plus célèbres d'Ibn Zuhr sont :

- Kitab al-Tayssir fil Mudawat wal Tadbir (Livre de la simplification concernant la thérapeutique et la diététique). C'est une encyclopédie médicale qui met en évidence les talents et la vocation d'Ibn Zuhr dans les sciences médicales. Il offrit cet ouvrage à son ami, Ibn Roshd, qui rédigea ultérieurement l'ouvrage «Kitab al-Kulliyyat fil Tibb», de sorte que les deux ouvrages devenaient complémentaires. L'ouvrage a été traduit en latin en 1490, laissant un profond impact sur la médecine européenne jusqu'au XVIIe siècle. Il existe plusieurs exemplaires de cet ouvrage dans un certain nombre de bibliothèques, notamment la Bibliothèque générale de Rabat, et les bibliothèques de Paris, d'Oxford en Angleterre, de Florence en Italie. En 1991, l'Académie du Maroc procéda à son impression dans le cadre de la série «Le patrimoine», après son authentification et sa mise au point aux fins d'impression par le professeur Mohamed Ben Abdallah Roudani.

- Kitab al-Iqtissad fi Islah al-Anfous wal Adjsad (Livre de la nécessité pour la confortation de l’âme et du corps) : Il comprend un résumé des maladies et leurs remèdes. Il traite également de la prévention sanitaire et de la psychologie. Plusieurs exemplaires de cet ouvrage, en manuscrit, sont conservés à la Bibliothèque royale de Rabat, capitale du Maroc.

- Kitab al-Aghdhia wal Adwiya (Livre des aliments et des remèdes). Dans cet ouvrage, Ibn Zuhr décrit les divers aliments et remèdes, et leurs effets sur la santé. Traduit en latin, il reste encore sous forme de manuscrit, dont deux exemplaires sont conservés à la Bibliothèque royale à Rabat.9

Outre ces trois ouvrages, Abu Marwane a écrit bon nombre de livres et de traités en médecine.