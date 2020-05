Stars des Ramadhan d’antan, Samy El-Djazaïri : Le crooner des années 1980

Il était un chanteur, un rossignol qui possédait l’une des plus belles voix parmi les grands chanteurs algériens. Ali Kanouni, appelé Samy El Djazaïri, se distingua à partir des années 1980 où il chanta tous les styles de musiques, du chaâbi au hawzi en passant par le moderne kabyle et même l’occidental. En plus de sa voix exceptionnelle, il avait un physique de jeune premier. Un visage d’une beauté éclatante que rayonnait un sourire charmeur, une voix atypique, chaude et mélodieuse, Samy El Djazaïri avait toutes les qualités et l’élégance d’un crooner qui faisait chavirer le cœur et la sensibilité de ses admiratrices.

Né en septembre 1945 à Ath Bouyahia, un village des hautes montagnes de Kabylie, Samy El Djazaïri est l’un des plus grands interprètes de la chanson algérienne moderne. Il chante en arabe algérois et en kabyle.

Ayant tôt choisi le style qui correspondait à son look et à son tempérament de fêtard, célébrant l’amour et la joie de vivre, Samy El Djazaïri fait partie de la lignée des chanteurs de charme qui ont marqué la scène artistique du Maghreb et ses textes sont une invitation au rêve, à l’amour, à croquer la vie à pleines dents.

Les thèmes de ses chansons tournent essentiellement autour de l’amour et ses blessures, de sa Kabylie natale, de sa population mais il eut à le faire principalement autour de la femme algérienne à qui il a dédié plusieurs albums dont l’icône et le plus célèbre reste la chanson

Ya bnet el-Djazaïr qui est toujours d’actualité.

Cet artiste est seul à pouvoir naviguer entre de nombreux genres musicaux à la fois dans une parfaite harmonieuse référant principalement du style et de la musique locale qu’il a su subtilement et intelligemment moderniser. Sa voix de rossignole si chaude, si mielleuse, si langoureuse, tendre et amoureuse, triste et parfois chagrinée s’est définitivement éteinte en ayant eu à s’exprimer souvent dans le souci de la dévotion, du respect et de l’admiration de la femme algérienne.

Samy El Djazaïri a beaucoup collaboré avec l’auteur-compositeur, Mahboub Bati. Il est très connu en Algérie notamment grâce à ses chansons comme Errahla, Krit el houb fi aïnik, Ya Radia et notamment Ya bnet el Djazair. Cette chanson est diffusée chaque année lors de la Journée de la femme. Il s’était aussi distingué dans quelques chansons kabyles telles Aya hadad el fatta et Wardia. Ses chansons ont soulevé une véritable ferveur populaire et furent longtemps diffusées sur les ondes de la radio.

C’est à 42 ans que Sami El Djazaïri a rendu l’âme le 3 avril 1987 à la suite d'un accident de voiture à Birtouta, laissant des souvenirs intarissables dans la mémoire des mélomanes. Ainsi, cette voix nous a quittés mais son timbre animera pour toujours nos esprits et habitera nos souvenirs.

S. O.