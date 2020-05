Ramadhan et confinement : Et si l’on revenait à nos traditions ancestrales ?

Le jeûne de Ramadhan est impacté par le confinement lié à la lutte contre la propagation du Covid-19. Puisque les mosquées sont fermées jusqu'à nouvel ordre et les rassemblements traditionnellement festifs et en grand comité sont interdits, pourquoi ne pas revenir vers nos us et coutumes et rendre à ce mois béni, toute sa spiritualité ?

Pendant le ramadan, la rupture du jeûne est un moment de partage et de convivialité pour de nombreuses familles. «D’ordinaire, toute la famille se réunit autour d’une belle table chaque soir. Chacun apporte un plat, on parle de religion mais aussi des souvenirs de famille, c’est vraiment un moment unique», nous a confié khalti Meriem. Cette année pourtant, en raison du confinement, et des mesures contre l’épidémie du coronavirus, la rupture du jeûne en famille ou entre amis n’est plus possible, donc ce confinement peut permettre de se recentrer sur soi et sur l’essentiel. Comment nos parents nos grands-parents et nos arrières grands-parents rompaient le jeûne ? L’idéal est de rompre le jeûne avec les dattes accompagnées de lait ou d’eau pour étancher sa soif, apaiser les sensations de faim, réguler la glycémie et ainsi mieux digérer le reste de l’alimentation en évitant les troubles digestifs, recommandent les médecins et nutritionnistes . On nous conseille aussi de commencer par manger entre trois à cinq dattes, qui sont une source immédiate d’énergie riche en calories et en sucre et aident le corps à rétablir la glycémie après toute une journée de jeûne. Les dattes contiennent des fibres, ce qui facilite la digestion et aide à prévenir la constipation, trop fréquente en cette période. Le sucre contenu dans ces dernières se transforme en carbone, base de l’énergie pour le corps lorsqu’elles sont absorbées en nombre impair, selon une étude américaine. 100 g de dattes sèches contiennent 287 calories, ce qui est très énergétique et permet de produire des efforts physiques importants ou prolongés. La quantité de sucre contenue dans la datte sèche est 3 à 5 fois supérieure à celle des fruits frais. Son taux de protide atteint 2,5 % contre 0,5 à 1% pour les fruits frais. Elle contient également moins de 1% de matière grasse ainsi que des vitamines. En outre, le prophète a recommandé aux musulmans de rompre le jeûne avec des dattes. Salman Ben Amer (qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte que le prophète a dit : «Si l’un d’entre vous veut rompre le jeûne, qu’il le fasse avec des dattes par ce qu’elles sont une bénédiction et s’il ne trouve pas de dattes qu’il rompe le jeûne avec de l’eau parce qu’elle est une purification.» Anass (qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte aussi que le prophète (bénédiction et paix sur lui) rompait le jeûne avec des dattes fraîches, sinon avec des dattes sèches, sinon il buvait un peu d’eau : une sounna devenue une tradition dans la majorité des pays musulmans. Au Pakistan, les dattes en provenance des lieux saints de La Mecque et de Médine, sont très prisées.

L'eau de Zamzam tirée des puits se trouvant près de la Kaaba, à la Mecque, est également prisée en ce mois du Ramadhan. «La plupart des familles gardent précieusement cette eau pour ce mois pour la boire accompagnée d’une datte». Les traditions de rupture du jeûne diffèrent selon les Etats. Par exemple, chez les Mauritaniens, elle se fait dans la simplicité : lait caillé mélangé à de l'eau et du sucre, dattes et bouillie de céréales. En Inde, la tradition veut que l’on rompe le jeûne avec des dattes (khajoor) avant de déguster des pakodas (beignets) et du savoureux thé cachemiri ou shir tea, avec des épices comme la cannelle et des fruits secs (pistaches). Les Indonésiens préfèrent manger sucré : des gâteaux très nutritifs à base de riz, des haricots rouges, des bananes ou des noix de coco. En Iran, on commence par de l’eau chaude, des sucreries et des rafraîchissements. Étrangement, beaucoup d’autres pays d’Afrique commencent avec une olive.



Thé à la menthe, une tradition immuable



En Algérie, le thé à la menthe est le seigneur absolu qui régente les règles de la convivialité, particulièrement au mois de Ramadhan. Offrir du thé à la menthe fait partie des règles du savoir-vivre, non seulement en Algérie, mais aussi dans d'autres pays du Maghreb. Sa préparation est entourée de tout un cérémonial, tout un folklore qui le place comme une tradition immuable. De Laghouat jusqu’au-delà d’In Guezzam et de Tindouf, à El-Oued, il accompagne le quotidien comme un rituel invariable. D’où vient ce jus miraculeux ? Le thé est-il réellement chez nous depuis la nuit des temps ? Absolument pas !

Le thé est une nouveauté dans le paysage maghrébin introduit par les marchands français à l’avènement de la colonisation. Il est introduit en Europe au XVIe siècle par la Compagnie hollandaise des Indes. Vers 1850, son usage se généralise en Angleterre. Vers 1700, un négociant israélite, en relation avec la cour du sultan Moulay Ismaïl, fit introduire au Maroc cette boisson importée d’Extrême-Orient. Longtemps, son usage restera limité à la cour du roi. On doit aux gens chargés de faire le thé dans cette cour le savoureux mélange avec la menthe qui donne cette saveur et ce relief spécialement maghrébins. La colonisation française ouvre le marché maghrébin à tous les courants mondiaux et répand le thé dans les départements d’Oran, Alger et Constantine. Avant l'introduction du thé au Maghreb, les populations arabo-amazighs utilisaient déjà des plantes médicinales et aromatiques pour leurs boissons. C'est par la suite que ces herbes ont été associées au thé avec intelligence ! Ainsi, on prête au breuvage un grand nombre de vertus, notamment toniques et digestives. Un thé à la menthe peut être un excellent remède lorsque nous souffrons de céphalées ou de maux d’estomac par exemple. Le thé du sud de l’Algérie nous vient des contrées où les us et coutumes ont gardé tout leur sens, où la simple préparation du thé obéit à un rituel, a un cérémonial qui rend la dégustation de cette «liqueur» un véritable moment de plaisir. Les gens du Sud ne consomment pas seulement ce breuvage ancestral, mais cultivent surtout l’art de prendre du thé… Un thé au Sahara, c’est forcément différent. Dans l’imaginaire collectif, cela suppose une longue séance au rituel fascinant et authentique, c’est cette manière de verser et reverser et encore reverser le thé de la théière en verre avec cette patience propre aux gens du Sud. C’est aussi un espace de retrouvailles qui allie un ensemble de plaisirs : la vue, l’odorat, l’ouïe, le goût, mais aussi et surtout l’esprit... «La cérémonie du thé dans le Sahara est une tradition, un art et une philosophie, étroitement liés aux coutumes d’hospitalité dans la halte du voyageur qu’est l’oasis. Étancher la soif d’une caravane sillonnant le désert avec cette boisson est le summum de la bienveillance», nous dit Amar, étudiant venu d’In Salah. «Le déroulement de la cérémonie, la pondération et l’élégance des gestes, les dimensions philosophique et esthétique sont des couleurs qui retracent des aspects historiques et artistiques du rituel, les ustensiles sont en cuivre aux trois couleurs qui comporte trois paliers : l’un pour les braises, le second pour l’eau et enfin la cheminée, le tout sur quatre pieds», raconte Amar. Il nous révèle qu’au Sud, ce sont les hommes qui préparent le thé, les femmes n’étant pas très adeptes. Quelle est donc cette fameuse recette du thé du Sud qui lui donne cette saveur unique ? La préparation du thé diffère, à quelques détails près, selon les régions. L’eau est généralement bouillie, elle est froide dans certaines oasis de l’extrême sud-est du pays. Une dose moyenne de feuilles de thé, un mélange savant de chaâra (longues feuilles) et mkaâbar (feuilles rondes), une dose de menthe séchée sont mises dans la théière de gauche. Après le lavage des feuilles, de l’eau bouillie est versée sur le mélange thé-menthe qui sera mis sur les braises pour un bon quart d’heure. Le thé échoit dans la deuxième théière, celle de droite, emplie de menthe fraîchement cueillie, pour être longuement transvasé de la théière à une grande chope jusqu’à ce que la boisson devienne mousseuse. La mousse est synonyme de chance et de fortune, c’est un beau présage. Tout un art et un savoir-faire qui donne envie de prendre le thé d’Amar, rien qu’à l’entendre expliquer sa manière de le préparer.

Farida Larbi