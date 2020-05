Vol par effraction pendant le confinement : Arrestation à Alger d’une bande de malfaiteurs

Les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Alger ont démantelé une bande composée de 4 personnes ayant volé des bijoux et des appareils électroménagers dans un domicile pendant le confinement, a indiqué la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), jeudi dans un communiqué. Les éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Alger ont réussi à «démanteler une association de malfaiteurs impliqués dans un délit de vol par effraction et escalade dans un domicile, avec dissimulation d’objets volés et violation des procédures de confinement», a indiqué la même source. «Les membres de la bande se sont emparés d’une quantité de bijoux, appareils électroménagers, équipement mécanique et matériel de construction», lit-on dans le communiqué. Traitée par l’équipe de la police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Bab El-Oued, cette affaire a permis d'arrêter les «4 individus suspects, âgés entre 20 et 36 ans, ayant commis un vol par effraction et escalade dans un domicile, et se sont emparés d’une quantité de bijoux d’acier jaune, 1 ordinateur portable, 5 téléviseurs, 14 appareils de grand calibre d’ordre industriel mécanique et accessoires et une somme d’argent de 32.500 DA», a indiqué la même source. Les recherches approfondies ont permis de récupérer la majorité des objets volés suite à des perquisitions menées sur mandat du procureur de la République territorialement compétent.