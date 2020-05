El-Tarf : Arrestation d’un baron de la drogue

Un «baron» de la drogue, activant au niveau des wilayas frontalières dans l'est du pays et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, a été appréhendé à Bouhadjar (El-Tarf) par les services de la brigade de recherche et d'investigation (BRI) relevant de la police judiciaire, a-t-on appris, jeudi, du chargé de la communication à la sûreté de la wilaya.

Agissant sur information, les policiers ont procédé à l'arrestation de ce trentenaire, originaire de Bouhadjar, en fuite et activement recherché pour son implication dans de nombreuses affaires de trafic de drogue, a ajouté le commissaire principal Mohamed Karim Labidi.

Présenté par devant le tribunal correctionnel de Bouhadjar, le mis en cause, originaire de la même ville, a été poursuivi pour «trafic de drogue» et placé sous mandat dépôt par le magistrat instructeur, a-t-on conclu de même source.