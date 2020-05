Constantine : Un jeune tue son père et son frère

Constantine a été ébranlée, jeudi, par un crime qui a eu lieu à la cité populaire Ziadia, située sur les hauteurs de la ville. Un jeune homme de 28 ans a tué son père et son frère aîné, respectivement âgés de 73 et 35 ans. Ce sont les cris provenant de l’appartement où s’est déroulé le terrible drame qui ont attiré l’attention des voisins, qui ont aussitôt alerté les services de sécurité. Intervenus rapidement sur les lieux, les policiers sont parvenus à arrêter l’auteur du meurtre, qui souffrirait, selon le voisinage, de troubles mentaux. Le communiqué de la sûreté de wilaya précise qu'il a porté à son père plusieurs coups en pleine poitrine et avait infligé des blessures multiples à son frère. Les dépouilles ont été acheminées à la morgue du centre hospitalo-universitaire Benbadis. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur ce double meurtre.

I. B.