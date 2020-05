Aïn Témouchent : Quatre individus arrêtés pour «diffamation contre les symboles de l’état»

Les éléments de la Section de recherches de la Gendarmerie nationale (GN) d'Aïn Témouchent ont procédé à l'arrestation de quatre individus impliqués dans une affaire de «diffamation et d'outrage aux institutions et symboles de l'État à travers la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux remettant en question les mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus», a indiqué jeudi un communiqué du Commandement de la GN.

«Agissant suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo contenant des propos diffamatoires et d'outrage aux institutions et symboles de l'État à des fins de propagande à même de porter atteinte à l'intérêt national et de remettre en question les efforts consentis dans le cadre de la mise en œuvre des mesures sanitaires et préventives, édictées par les autorités suprêmes du pays à l'effet de faire face à la propagation du Coronavirus (Covid-19), les éléments de la Section de recherches de la GN d'Aïn Témouchent ont identifié et arrêté, en coordination avec les experts de la GN en lutte contre la cybercriminalité, le mis en cause», lit-on dans le communiqué.

«L'investigation approfondie a permis l'identification et l'arrestation de ses trois acolytes qui l'ont aidé au tournage et à la diffusion de la vidéo, objet de l'affaire», a ajouté la même source.

Après finalisation des procédures légales, les quatre mis en cause ont été présentés devant les juridictions compétentes qui ont ordonné la mise en détention provisoire du principal accusé et des trois autres sous contrôle judiciaire, selon le communiqué.