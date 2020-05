Nouvelles mesures de la Banque d’Algérie pour renforcer la liquidité bancaire : Moderniser l’outil de production

Après celles de mars, le Comité des Opérations de Politique Monétaire (COPM) de la Banque d’Algérie (BA) a décidé de nouvelles mesures visant à renforcer la liquidité bancaire. Par mesures, la BA, précise son communiqué, désigne la baisse de 25 points de base (0,25%), le taux directeur applicable aux opérations principales de refinancement, pour le fixer à 3% au lieu de 3,25%, ainsi que la réduction du taux de réserve obligatoire de 8% à 6%.

La même source précise qu' «un montant supplémentaire important de liquidité sera libérée suite à cette baisse». Sollicité par nos soins Kamel Kheffache, économiste, souligne que «ces mesures ont été prises suite à la revue des principales évolutions de la situation économique, monétaire et financière nationale et internationale, ainsi que de ses perspectives à court et moyen termes notamment, celles ayant trait à l’évolution de l’inflation, de la liquidité bancaire, du crédit et de la croissance économique». Aussi, le seuil de refinancement par la Banque d’Algérie, des titres publics négociables a été en outre relevé de 90% à 95% pour les échéances résiduelles inférieures à 1 an, de 80% à 90% pour les échéances résiduelles de 1 an à inférieures à 5 ans et de 70% à 85% pour les échéances résiduelles égales ou supérieures à 5 ans. L’augmentation des seuils de refinancement des titres publics négociables que la Banque d’Algérie accepte comme collatéral éligible aux opérations de politique monétaire, permettra aux banques d’augmenter leur capacité de refinancement auprès de la Banque d’Algérie», explique M. Kheffache. D'autre part, enchaîne-t-il, ces mesures permettent aux banques d’»augmenter leur capacité de refinancement auprès de la Banque d’Algérie».

Pour mettre à la disposition des petites et moyennes entreprises, des startups et des investisseurs en général, une offre de crédit à un coût raisonnable, «la Banque d’Algérie a invité les banques et les établissements financiers à s’impliquer pleinement dans l’application de ces mesures, en prenant toutes les initiatives et en déployant toutes les mesures à l’effet de mettre à leur disposition une offre de crédit à un coût raisonnable». Ces mesures, note la BA, permettront à l’économie nationale d’évoluer vers des perspectives nouvelles en s’engageant fermement dans un processus de modernisation de l’outil de production, seule alternative pour substituer les importations par une production nationale aux standards internationaux reconnus.

D’autres mesures seront prises en fonction de l’évolution de la situation économique du pays et par égard aux évaluations qui seront opérées par les services de la Banque d’Algérie, des mesures prises par les banques et les établissements financiers pour mettre en application les mesures décidées par la Banque d’Algérie, notamment celles destinées à accompagner les entreprises impactées par les effets du Covid-19. «À mon avis, propose M. Kheffache, en fonction de l’évolution de cette situation de crise, il est recommandé de réduire encore légèrement le taux directeur applicable aux opérations principales de refinancement, en le ramenant à 2,5%».

Fouad Irnatene