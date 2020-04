Aide humanitaire aux réfugiés sahraouis: Le CRA salue la solidarité "indéfectible" du peuple algérien

Le CRA "salue et se félicite de l'élan de solidarité du peuple algérien envers le peuple sahraoui manifestée une fois de plus et comme à l'accoutumé par l'envoi d'une caravane de solidarité humanitaire composée de denrées alimentaires, de médicaments, de moyens de protection et de produits d’hygiène", indique le communiqué.

"Ce geste humanitaire qui exprime la solidarité indéfectible du peuple algérien avec le peuple sahraoui et son soutien à sa juste cause, particulièrement en ses moments difficiles de la pandémie COVID-19 émane de l'attachement profond des Algériens à leurs valeurs ancestrales de partage et de générosité", a souligné le Croissant-Rouge algérien.

APS