Solidarité :150 tonnes d'aides humanitaires à destination des camps des réfugiés sahraouis

Le coup d'envoi de la caravane de solidarité qui se dirige vers l'aéroport de Boufarik à Blida en direction de Tindouf a été donné par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Kirikou, en compagnie de Mme. Saïda Benhabiles, présidente du CRA.

Qualifiant la position "ferme et constante" du peuple algérien envers ses frères sahraouis "d'instinct solidaire et durable", la ministre a rappelé les multiples actions de solidarité menées envers le peuple sahraoui.

Allant dans le détail, Mme. Benhabiles a précisé qu'il était question de faire parvenir dans les camps des réfugiés une caravane de "154 tonnes de denrées alimentaires, de matériels médicaux et de produits de nettoyage, soit tout ce dont aura besoin la famille sahraouie durant cette période".

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des "nombreuses actions à travers lesquelles le peuple algérien n'a eu de cesse d'exprimer sa solidarité avec le peuple sahraoui", et c'est également "un message fort traduisant notre soutien en faveur de la cause sahraouie juste et du droit à l'autodétermination", a indiqué pour sa part la ministre de la Solidarité.

APS