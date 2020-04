Covid-19 : Assister l'entreprise à assurer les salaires des travailleurs, priorité de l'UGTA

Discuter des voies et moyens d’assister l’Entreprise à assurer les salaires des travailleurs en ce temps de crise sanitaire que vivent l’Algérie et le monde entier à cause de la pandémie du coronavirus (Covid-19) représente actuellement la priorité de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), a affirmé son secrétaire général, Salim Labatcha.

PUBLIE LE : 30-04-2020 | 11:30