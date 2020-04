M. Djerad reçoit un appel téléphonique du Chef du gouvernement tunisien

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu mardi dernier un appel téléphonique du chef du gouvernement tunisien, Ilyes Fakhfakh, au cours duquel ils se sont félicités à l'occasion du Ramadan et ont adressé mutuellement les vœux de progrès et de prospérité aux deux pays, indique un communiqué des services du Premier ministre. Lors de cet entretien, les deux responsables ont tenu, par ailleurs, à saluer «l'excellence des liens de fraternité et l'esprit de solidarité sincère à chaque fois renouvelé, au gré des événements et des circonstances, comme c'est présentement le cas de la conjoncture mondiale dominée par la pandémie du coronavirus (Covid-19)», précise-t-on de même source. M. Djerad et Fakhfakh ont, également, procédé à «un échange de vues sur les voies et moyens de développer davantage les relations bilatérales», en affirmant leur «volonté commune de leur insuffler une nouvelle dynamique».