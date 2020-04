Conseil de sécurité de l’ONU: Trois mois de «pause humanitaire» envisagés

Le Conseil de sécurité de l'ONU prévoit de réclamer aux belligérants dans des conflits dans le monde 90 jours de «pause humanitaire», dans un projet de résolution lié à la pandémie de Covid-19.

Dans sa première version, la semaine dernière, ce texte co-écrit par la Tunisie et la France ne demandait que 30 jours de pause, en accompagnement d'un appel à cesser les hostilités dans tous les pays inscrits à son programme de travail et à renforcer la coopération internationale dans la lutte contre la pandémie. Révisé lundi, le projet de résolution demande désormais «à toutes les parties des conflits armés de s'engager immédiatement dans une pause humanitaire durable pour au moins 90 jours consécutifs». L'objectif est de «permettre l'acheminement de l'aide humanitaire en toute sécurité, sans entrave et de façon durable, la fourniture de services connexes par des acteurs humanitaires impartiaux».

Aucune date n'a encore été avancée pour un vote, le problème le plus épineux du projet restant un paragraphe laissé en blanc sur le rôle de l'Organisation mondiale de la Santé critiquée par les États-Unis.