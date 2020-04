Google : L’application de conférences vidéo ouverte au grand public

Google a annoncé hier la mise à disposition gratuite de la plateforme de conférences vidéo, Google Meet, destinée au grand public.

L'application va être progressivement étendue au grand public dans les prochaines semaines, à condition de disposer d'un compte Google (Gmail) ou d'une «identité Google», que l'on peut créer avec n'importe quel e-mail personnel ou professionnel.

Google Meet était jusqu'à présent réservé aux clients professionnels, soit 6 millions d'entreprises et organisations qui utilisent G-Suite, la gamme de logiciels de Google (avec les e-mails, le calendrier, le partage de documents, etc).

«C'est sans doute la première fois que Google ouvre aux consommateurs un produit conçu à la base strictement pour les sociétés», remarque Javier Soltaro, le patron de G-Suite. «D'habitude ça marche dans l'autre sens.»

Comme toutes les interfaces d'appels vidéo, Google Meet a vu le volume de communications exploser depuis mars, à la faveur de la pandémie de Covid-19 et du «Grand confinement».