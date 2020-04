USA : Trump regrette plus les pertes économiques qu’humaines

Le Président Américain Donald Trump, qui a regretté plus les pertes économiques qu’humaines dues au

COVID-19, s’est félicité pour le travail qu’il fait 600 fois depuis le 9 mars, selon le décompte des journalistes du New York Times qui ont analysé plus de 260.000 mots prononcés par le Président dans ses discours. Ayant analysé les discours de Donald Trump depuis le début de la crise sanitaire, les journalistes du New York Times ont divisé en catégories les mots que le Président a prononcés le plus souvent et ont conclu que la catégorie «autocongratulation» remportait la palme d’or avec 600 occurrences, selon le NYT. Parmi les critiques de la Chine, les compassions pour ses compatriotes et les annonces des mesures du gouvernement, Donald Trump n’a pas oublié de se féliciter pour le travail qu’il fait, relèvent les journalistes américains. Parmi les autres catégories définies par les journalistes, figuraient aussi la reconnaissance d’un mérite à autrui, les reproches à autrui, les exagérations et mensonges, ainsi que la manifestation d'empathie.

Pour comparer, les occurrences qui ont été classées «manifestation d'empathie» ont été repérées environ 160 fois. Ensuite, il a fait des reproches à d'autres à plus de 110 reprises et a félicité quelqu’un pour son travail environ 360 fois, dénombre le New York Times. En outre, les journalistes ont indiqué que sur plus de 260.000 mots que Donald Trump a prononcés depuis le 9 mars, il a regretté plus souvent les pertes économiques du pays causées par la pandémie que les pertes humaines.