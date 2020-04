Reprise post-COVID-19 : L’ONU appelle à jeter les bases d’un monde meilleur

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé, mardi, à utiliser la reprise post-COVID-19 pour jeter les bases d'un monde meilleur qui soit «sûr, sain, inclusif et plus résilient pour tous». «Nous avons une fenêtre d'opportunité rare et courte pour reconstruire notre monde pour le mieux. Utilisons la reprise post-pandémie pour jeter les bases d'un monde sûr, sain, inclusif et plus résilient pour tous», a plaidé M. Guterres, devant les participants du Dialogue de Petersberg sur le climat. Cette réunion virtuelle de deux jours, qui rassemble des ministres de 30 pays, est co-organisée par l’Allemagne et le Royaume-Uni, qui préside la prochaine Conférence des Nations unies sur le climat (COP26). Face à la pandémie de COVID-19, le chef de l’ONU a estimé que la seule réponse est «un leadership courageux, visionnaire et collaboratif». «Le même leadership est nécessaire pour faire face à la menace existentielle imminente du bouleversement climatique», a-t-il dit.

Le Secrétaire général de l’ONU a ainsi proposé une série d’actions pour façonner la reprise, notamment la création de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises dans le cadre d’une transition propre et verte, et la promotion d’une croissance durable et inclusive.