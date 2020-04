Programmes télévisés : Dérives ramadanesques

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a réagi, au début de cette semaine, à la diffusion du programme télévisé de la caméra cachée «Ana Wradjli (Mon mari et moi)», diffusée sur la chaîne Numidia TV.

Le programme en question a suscité de vives réactions auprès de téléspectateurs à travers les réseaux sociaux, et a poussé l'ARAV à réagir, en adressant un avertissement à cette chaîne jugeant que la caméra cachée comprenait de «flagrantes infractions ayant entamé l’éthique professionnelle et attenté à l’ordre public».

En effet, les réactions et indignation sur les réseaux sociaux aussitôt le programme diffusé viennent confirmer la tendance presque unanime, chez le public de refuser les contenus proposées par certaines chaînes, tant sur le plan de la moralité publique, que sur celui de la probité et de la culture.

«La mise en place d'observatoires médiatiques, et de centres de recherche et de sondage sur l'audience est aujourd'hui une nécessité qui va de pair avec l'ouverture et l'explosion du champ médiatique audiovisuel», estime Djemaï Hadjam, sociologue des médias à l'université d'Oum El-Bouaghi.

Le sociologue explique que l'absence ou le non-respect des règles d'éthique et des engagements de mission de service public par les chaînes offshores poussent «à la dérive et à l'éloignement de la mission principale qui suppose la mise à niveau du goût artistique du public et la promotion des valeurs universelles dans l'offre médiatique». Reprenant l'analyse du sociologue français Pierre Bourdieu, dans son ouvrage sur la télévision, pour qui le principe des catégories de programmation est la recherche du sensationnel, de l’exceptionnel, voire de la dramatisation, Dr Djemaï explique que la course à l'audimat motive l'exploitation par certaines agences de production de sujets qui font polémique ou à puiser dans l'imaginaire algérien, pour faire valoir certains stéréotypes «qui parlent à certaines catégories de public». Pour le sociologue, ces programmes se caractérisent par une certaine artificialité assumée, et «un goût pour le recyclage des clichés, et dangereusement des stéréotypes négatives», c'est donc «un absence de style et d'esthétique et une sous-estimation du goût des publics». C'est ce qui explique, à ses yeux, «cet effet de répétition des thèmes de la caméra cachée qui tendent à reproduire les faits sociaux, parfois marginaux leur donnant ainsi une présence accrue». Enseignante à l'université de Souk-Ahras, au sein de laquelle elle prépare une étude sur le rôle de l'ARAV dans la régulation du champ audiovisuel, Mebarka Rahmani observe «une certain laxisme» de la part des autorités publiques, qui doivent, explique-t-elle, «réagir fermement quant au respect des valeurs familiales». L’enseignante déplore «l’excès de violence verbale» dans les programmes diffusés par les chaînes privées, «des programmes censés divertir le public en ces temps de confinement, où la majorité ne trouve refuge que dans les médias et les réseaux sociaux», d'où l'impérative nécessité «d’assainir la grille des contenus, améliorer la qualité des productions qui manque cruellement de créativité», a-t-elle ajouté.

Cette observation ne concerne pas seulement les programmes de caméras cachées durant le mois de Ramadan, «mais porte sur l’ensemble des productions audiovisuelles si l'on part du principe que le rôle des médias est d'informer, éduquer et divertir», a-t-elle ajouté. C'est le constat de Samira Teklal, spécialiste en sociologie de la communication à l'université Mouloud-Mammeri à Tizi Ouzou, pour qui «la recherche du buzz et de l'audimat n'explique pas le nivellement par le bas et l'insolence».

La spécialiste indique que les chaînes offshores «investissent excessivement dans la production d'un seul genre télévisuel, à savoir la caméra cachée diffusée à satiété».

Analysant le contenu de ces programme, Samira Teklal remarque une anarchie totale sur l'ensemble des programmes sur les chaînes publiques ou privées, et cela explique une certaine «répétition des mêmes genres et des mêmes thèmes, d'où une propension au conformisme des goûts et attentes des téléspectateurs».

Outre l'absence de centre de recherches pour l'étude de chaque contenu médiatique à caractère social, politique et économique, «les chaînes offshores se précipitent pour produire des programmes sans réelle étude des attentes des publics», d'où le gouffre avec l'offre programmée, s'indigne la spécialiste, qui s’interroge sur la qualité de l'ensemble des programmes diffusés durant le mois de Ramadhan, observant «une censure de toute créativité positive». Elle ajoute que les responsables des agences de production et ceux des chaînes offshores ont tendance à sous-estimer le potentiel critique des publics. Les plus démunis culturellement savent déchiffrer les contenus et apprécier la qualité, ils savent distinguer le kitsch et la bonne graine, conclut-elle. Par ailleurs, le Conseil national des journalistes algériens (CNJA) a fait part, hier, de «son profond regret» concernant le niveau des programmes télévisés diffusés à l’occasion du Ramadhan.

Dans son communiqué, le CNJA «déplore profondément» un début de Ramadhan jalonné de «ratages» et «d'échecs» de la majeure partie des programmes télévisés à satisfaire les goûts de la famille algérienne, particulièrement en cette conjoncture difficile. Indiquant qu’il a été destinataire «de messages de consternation concernant la multitude de scènes aberrantes, incompatibles avec les goûts du public, voire parfois indécentes», le CNJA tient à rappeler que «les ondes de transmission sont la propriété du peuple et que les contenus diffusés doivent être au service de l’intérêt général, tenir compte des circonstances du pays et préserver ses intérêts et ses rapports dans le concert des nations».

Tahar Kaidi



L’ARAV adresse un avertissement à Echourouk TV

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a adressé «un avertissement» à la chaîne privée Echourouk TV pour avoir diffusé lundi dernier, une série humoristique «Dar Laadjab», ayant contenu «des propos malveillants portant atteinte à la dignité», outre «le non-respect des intérêts du pays».

«Après avoir suivi la série humoristique «Dar Laadjab» en date du 27 avril diffusée par la chaîne privée Echourouk TV, le réseau audiovisuel a relevé une déviation par rapport aux véritables objectifs du programme qui contenait des propos malveillants portant atteinte à la dignité, outre le non-respect des intérêts économiques et diplomatiques du pays et le non-respect des valeurs nationales et des symboles de l’Etat, tels que définis dans la Constitution», a indiqué hier un communiqué de l’Autorité.

Compte tenu de la «gravité d'un tel programme», ajoute la même source, le président de l'ARAV a adressé, le 28 avril courant, via un appel téléphonique, «aux responsables de la chaîne, un avertissement oral pour ces graves dépassements», indiquant qu'ils «se sont engagés à arrêter le programme et à prendre des mesures pénales contre l'équipe de cette série», laquelle devait «faire l'objet d'un contrôle préalable par la chaîne».

Partant du principe que «la liberté est une responsabilité et non un moyen pour enfreindre les valeurs et porter atteinte à la dignité et aux intérêts du pays», l'ARAV a adressé un avertissement oral à la chaîne Echorouk TV, relevant «la nécessité pour cette chaîne de se conformer aux règles et à l'éthique professionnelle», conclut le communiqué.

L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV), note-t-on, avait adressé dimanche un avertissement à la chaîne Numidia TV suite à la diffusion, vendredi passé, d'une émission de caméra cachée intitulée «Ana Wradjli» (Mon mari et moi) qui comprenait de «flagrantes infractions à l'éthique professionnelle ayant attenté à l'ordre public».