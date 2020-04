Secteurs de la communication et de la formation professionnelle : Renforcer la chaîne des valeurs éducatives

En présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha, a fait don, hier, à la télévision nationale, d'un tunnel de désinfection mobile installé à l’entrée de l’entreprise, en signe de reconnaissance aux efforts consentis dans la sensibilisation contre le coronavirus.

Le ministre de la Communication a salué la contribution de la ministre qui renforce et confirme les valeurs du peuple algérien en matière de solidarité dans les moments difficiles et s’est félicité de la diffusion sur les chaînes de télévision publiques du programme de cours du 3e trimestre destinés aux élèves de classes d’examen (5e année primaire, 4e année moyenne et terminale), indiquant que la même stratégie sera suivie avec le secteur de la formation professionnelle. «Nous apprécions l’effort consistant à attribuer des moyens de prévention de la pandémie et celui du renforcement de la chaîne des valeurs éducatives avec l’inauguration des cours se rapportant à la formation professionnelle additivement au cours qui sont déjà assurés en direction des élèves du secondaire et du moyen», a déclaré le ministre à la presse.

Selon la ministre de la Formation professionnelle, cette nouvelle action démontre l’élan de solidarité populaire et dénote d'un étroit partenariat avec le secteur de la communication. Elle ajoute que le secteur de la formation reflète une nouvelle image de la solidarité entre Algériens pour lutter contre la propagation du coronavirus à travers le don de ce tunnel fabriqué par le Centre de formation professionnel et d’apprentissage de Staouéli.

Plusieurs autres produits du même genre ont été offerts à des hôpitaux et aux services de la Protection civile dans de nombreuses wilayas : Adrar, Khenchela, Mostaganem, Sidi Bel-Abbès et Skikda. Mme Benfriha indique que plus de 900 établissements de formation professionnelle ont fabriqué jusqu’à ce jour pas moins de 2,4 millions de bavettes chirurgicales.

La ministre a annoncé que l’opération d’enregistrement et de montage des cours de formation professionnelle est en cours avant leur diffusion sur la 6e chaîne publique très prochainement et ce, en application des mesures préventives contre la propagation de la pandémie de Covid-19.

Cette opération qui a, entre autres objectifs, de donner l’occasion aux stagiaires de suivre leurs cours concerne dans une première étape, des cours de formation dans cinq spécialités pour comprendre de manière progressive, 29 autres spécialités dans les domaines du tourisme, de la mécanique automobile, de la maintenance industrielle et l'électronique.

Les deux ministres insistent sur le respect des mesures de confinement partiel et sur la nécessité de ne sortir de chez soi qu'en cas d'urgence afin de se prémunir de la contamination au virus. A noter que le directeur général de l’Entreprise publique de télévision était présent à cet évènement.

Mohamed Mendaci