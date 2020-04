Mouloud Kheloufi, Président de l’AGEA, à propos de l’impact du Covid-19 sur le BTPH : «Le redémarrage des entreprises nécessitera six mois»

Y aura-t-il une vie pour les entreprises de Btph, une fois la crise Covid-19 passée ? Le secteur vit depuis quelques années au rythme d’une avalanche de problèmes. Joint hier au téléphone, Mouloud Kheloufi, président de l'Association Générale des Entrepreneurs Algériens (AGEA), affirme que si la pandémie se poursuit pour deux mois, la reprise de l’ensemble des projets de réalisation nécessitera une année.

A l’adresse de l’Exécutif, M. Kheloufi demande de libérer les initiatives, notamment par l’octroi d’assiettes foncières au niveau local aux promoteurs immobiliers afin de diminuer la dépendance de ceux-ci par rapport à la demande publique. «Actuellement, fait-il savoir, sans demande publique nos entreprises ne travaillent pas. Ceci impacte également les fabricants qui ne peuvent pas commercialiser leur production». Le premier responsable de l’Agea préconise également une révision du cahier des charges relatif à la promotion immobilière et encourager l’entreprise nationale à construire des habitations destinées pour 50% à la location et l’autre moitié à la vente. Le tout s’inscrit dans l’impératif d’«atténuer grandement la spéculation du marché de la promotion immobilière». Notons que lors d’une rencontre tenue au siège du ministère de l’Habitat, le 18 avril dernier, l’Agea a entre autres décidé l’annulation des pénalités de retard, notamment pour les entreprises qui ont des avenants non payés et non régularisés. Les revendications portent également sur les créances des entreprises qui ont participé à la réalisation des programmes Cnep Immo.

Il est ainsi proposé de récupérer les entreprises qui ont fait faillite et qui sont à l’arrêt depuis les années 2015 et 2016, lesquelles «ont contribué à l’essor économique national et réalisé des bénéfices, mais n'ont pas pu poursuivre l'activité en raison de la crise économique, du manque de projets et de la chute de la commande publique».

Par ailleurs il convient de préciser que le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville vient prendre toutes les propositions sur la relance des projets du secteur formulées par les partenaires sociaux, les opérateurs du secteur et les instances sous tutelle étaient en cours d'examen pour surmonter la pandémie et relancer les chantiers du secteur. D’autre part, faisant état de l’arrêt total de l’activité, M. Kheloufi, qui prévient contre un mois de mai «chaotique», estime que chaque entreprise nécessitera entre 5 et 6 mois, non pour retrouver sa bonne santé, mais pour démarrer de la case départ. Rappelons que le BTPH a connu une année 2019 des plus difficiles. En mars dernier, le président de l’Agea a indiqué qu’entre 20.000 et 25.000 sociétés du BTPH sont à l’arrêt technique. 150.000 à 200.000 travailleurs ont été mis au chômage. Dans ses propositions, l’Agea plaide pour «une amnistie générale en charges sociales, fiscales et parafiscales aux entreprises du Btph pour 2019 et 2020 pour sauver ce qui reste des entreprises». Et œuvre pour la mise en place d’un observatoire national pour la PME/PMI et TPE, ainsi que de «mécanismes sérieux et viables» d’implication effective des banques leur permettant de s’investir pour accompagner les entreprises dans la réalisation et le suivi des projets de construction.

Des mesures qui permettront d’éviter «les retards de livraison des projets et le maintien de l’outil national de production». S’ajoute la nécessité d’accélérer la mise en place, la diffusion et l’exécution rapide des textes d’application permettant la mise en œuvre rapide des recommandations de la charte du partenariat public privé.

Fouad Irnatene