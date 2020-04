Ministère du Travail : Démenti de l’information sur une augmentation des retraites

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a démenti hier l'information «erronée» et «infondée» publiée par un quotidien national au sujet d'une augmentation des pensions et allocations des retraités, affirmant que cette décision sera rendue publique «au moment opportun comme chaque année à travers les canaux officiels utilisés à cet effet».

Le ministère du Travail a démenti, dans une mise au point, l'information diffusée par le quotidien arabophone Ennahar, mardi, dans deux articles publiés sur le site électronique faisant état «d'informations erronées et infondées» au sujet de la mise en valeur des pensions et allocations des retraités cette année.

La tutelle a démenti, également, les déclarations attribuées au DG de la Caisse nationale des retraites (CNR) contenues dans le second article, en ce sens que «l'opinion publique nationale sera tenue informée de l'arrêté d'augmentation des pensions et allocations des retraités au moment opportun comme chaque année via les canaux officiels utilisés à cet effet».

Dans ce contexte, le ministère du Travail réitère son appel à l'ensemble des médias nationaux de ne confirmer l'information que de la source officielle et «de ne pas prendre acte des informations non confirmées des sources suspectes et informelles pour éviter de tromper l'opinion publique».