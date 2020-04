Sonelgaz : Un service SMsing à l’intention de ses employés confinés

La Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SADEG), filiale du Groupe Sonelgaz, a lancé le service SMSing par le biais de l’envoi de SMS (short message service) à l’intention de ses employés confinés pour s’enquérir de leur état de santé, a affirmé mardi, la responsable de la communication de la Concession de Constantine, Ouahiba Takhrist.

«Soucieuse de l’importance du capital humain, la SADEG a lancé ce service à travers l’ensemble de ses Concessions», a précisé la même responsable à l’APS, soulignant que «la Concession de distribution de l’électricité et du gaz de Constantine, qui compte un total de 748 travailleurs, a envoyé des SMS à 340 employés confinés, tels que les malades chroniques». Faisant savoir qu’un numéro de téléphone spécial a été mis à la disposition de ces employés confinés, la même source a indiqué que l’envoi des SMS a non seulement permis de prendre de leurs nouvelles, mais aussi la prise en charge d’un éventuel problème d’ordre médical ou social.

Selon Mme Takhrist, cette initiative a été «très appréciée» par les 50 % des employés concernés par le confinement, dans le cadre du décret du gouvernement visant à prévenir et lutter contre la propagation du Coronavirus (COVID-19) sur le territoire national.

Pour rappel, ce décret consiste, entre autres mesures, à la mise en congé d’au moins 50% des personnels des institutions et des administrations publiques, ainsi que le secteur économique public et privé.