Syndicat national des agences de voyages : Appel à la création d’un fonds de garantie

Le tourisme est l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie de coronavirus qui a eu un impact direct sur l’activité des agences de voyages, considérées comme étant le trait d’union entre le client et le produit touristique, a souligné le président du Syndicat national des agences de voyages (SNAV).

Liès Senouci a indiqué à El Moudjahid que les agences sont fermées depuis le 11 mars dernier. «Depuis cette date, tout est à l’arrêt, les hôtels sont pratiquement vides et les aéroports fermés jusqu’à nouvel ordre. Nous sommes à l’arrêt à 100%», a-t-il regretté. Il notera que durant les mois de mars et avril, la trésorerie a permis aux gérants des agences de voyages de faire un effort pour payer leurs employés. «Mais je ne pense pas qu’on pourra continuer à le faire. Ceci sans parler des charges sociales, des loyers, des impôts et de tous les frais liés à cette activité», a-t-il admis. Actuellement, dira le président du SNAV, les craintes portent sur la survie des agences de voyages qui sont des petites et moyennes entreprises, qui constituent la clé de voûte et la pierre angulaire d’une économie. Il a fait savoir que depuis le début de l’épidémie en Algérie, son organisation a créé une cellule de crise et envoyé plusieurs correspondances au Premier ministère, aux ministères du Tourisme, et des Transports et des Travaux publics ainsi qu’à toutes les institutions qui ont un lien avec le secteur «pour soumettre nos préoccupations et nos doléances», révélant avoir mis en place un plan de sauvetage pour les agences de voyages. Il a fait part de la formulation d’une série de propositions susceptibles de faire sortir l’activité de la situation dans laquelle elle se trouve actuellement.



Un plan de sauvetage



Senouci évoque en premier lieu l’exonération totale de tous types d’impôts et autres taxes pour l’année en cours.

«Nous avons demandé l’exonération des charges sociales, celles de la CNAS et de la CASNOS, en plus de l’octroi des indemnités pour pouvoir procéder aux paiement des salaires des employés pour la sauvegarde des postes d’emploi», dit-il. «Nous avons demandé une indemnité pour les gérants des agences de voyages qui se retrouvent sans aucune entrée d’argent depuis la crise sanitaire et la décision de suspendre les vols», a informé le président du SNAV, tout en soulignant l’urgence de la création d’un fonds de garantie pour assurer leur accompagnement lors de catastrophes naturelles ou en cas de grève. «Les agences de voyages ne pourront plus assumer ce genre de situations», a-t-il noté.

Le syndicat a également sollicité les compagnies d’assurance pour la création d’une police d’assurance voyage en plus de celle qui assure le voyageur.

«C’est un mécanisme qu’il faut instaurer en urgence», a-t-il insisté. Senouci a indiqué que le syndicat a reçu une invitation de la part du ministère du Tourisme dimanche dernier pour donner sa vision sur la relance économique du secteur pour la période post-Covid. «Au cours de cette rencontre, le ministre nous a rassurés par rapport à la prise en charge des préoccupations du secteur», a indiqué le président du syndicat. S’agissant des autres propositions qui ne relèvent pas des prérogatives du secteur, le ministre du Tourisme a confirmé sa disposition «à nous accompagner». Selon M. Senouci, il est impératif d’amorcer en urgence le tourisme local ou domestique. «Cette crise nous a démontré que les pays touristiques par excellence et dont l’économie repose sur le tourisme extérieur ont reçu durant cette crise sanitaire un coup fatal», a-t-il souligné. Certains pays comme la Tunisie, la France et l’Espagne qui ont un parc hôtelier et des infrastructures d’accueil considérables se trouvent aujourd’hui désertés et les rentrées d’argent qui contribuaient au PIB sont à zéro. «Cette crise nous donne à réfléchir sur la nécessité d’amorcer un tourisme local qui sera protégé, même en cas de crise mondiale», a-t-il noté. Pour ce faire, M. Senouci a relevé la nécessité de donner aux agences de voyages la priorité des projets touristiques comme la concession des plages et les sites touristiques. «C’est un domaine qui nous revient de droit», a-t-il précisé, soulignant l’importance de mettre en place des mécanismes de relance où les agences de voyages seront des acteurs principaux de cette relance touristique.



Relancer le tourisme interne, une nécessité



Le président du syndicat est revenu sur le discours du président de la République dans lequel il a promis d’accompagner les PME et PMI en leurs octroyant des avantages fiscaux et parafiscaux et de leur accorder des aides pour qu’elles puissent faire face à la situation. M. Senouci ajoute que, selon l’avis des experts, le tourisme international ne pourra pas redémarrer avant l’année 2022.

Il considère que c’est l’occasion d’amorcer le tourisme interne et de réfléchir sérieusement aux mécanismes pour la mise en place de programmes en vue de lancer une production locale et destinée exclusivement à la clientèle locale. Il faut proposer des programmes étudiés sur le plan qualité et prix, a souligné le président du SNAV, et ce, pour sauver le secteur et assurer la survie de 3.000 agences à l’échelle nationale. Ces agences emploient 300.000 travailleurs en postes directs et 1.000.000 d’emplois indirects. « L’Etat doit intervenir en tant qu’agent économique en créant des projets économiques associant les agences de voyages pour leur assurer la survie et jouer pleinement leur rôle dans l’activité touristique «, a conclu le président du syndicat.

Kamélia Hadjib