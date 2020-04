Sort de l’année scolaire : Le ministère à l’écoute des partenaires

Le ministère de l'Éducation nationale est à l'écoute des partenaires sociaux pour connaître leur avis sur l'organisation du reste de l'année scolaire en cours, notamment le rétrécissement du troisième trimestre estimé, selon la tutelle, de 3 à 4 semaines, a affirmé, hier à Alger, le ministre du secteur, Mohamed Ouadjaout.

Les responsables du secteur de l'Éducation «souhaitent connaître votre point de vue concernant l'organisation du reste de l'année scolaire en cours, notamment au sujet du rétrécissement du 3e trimestre dont la durée a été estimée, par la tutelle, de 3 à 4 semaines, par l'adoption d'un système de régulation des apprentissages et la définition d'une date butoir pour le suivi des cours en cas d'éventuel prolongement du confinement», a précisé M. Ouadjaout à l'intention des représentants de cinq syndicats agréés, lors de la dernière rencontre de concertation. À noter que le ministre de l'Éducation nationale s'est engagé, le 4 avril dernier, dans un message adressé à la famille éducative, à mener des concertations avec les partenaires sociaux au sujet du sort de l'année scolaire en cours, le but étant de «débattre et discuter des prévisions du reste de cette année scolaire, y compris le déroulement des examens». «Il aurait fallu, a-t-il expliqué, prendre en compte le taux d'avancement dans l'application des programmes dans les trois cycles d'enseignement en cas d'éventuel prolongement ou levée des mesures de confinement.» M. Ouadjaout a tenu alors à préciser qu'il n'était pas possible de «parler d'une année blanche, compte tenu du taux d'avancement dans les programmes, enregistré le 12 mars dernier, d'une part, et du reste du troisième trimestre fixé de 4 à 5 semaines de scolarité effective au plus, d'autre part». Le ministre s’est dit convaincu que «les concertations avec les partenaires sociaux permettront de trouver une solution satisfaisante pour les élèves et leurs parents». «L'avenir de nos élèves, surtout ceux des classes d'examen, demeure notre principale préoccupation et nous ferons de notre mieux pour relever les défis qui se posent à l’Algérie en raison de la pandémie», a soutenu le premier responsable du secteur. Cette troisième et dernière réunion tenue à huis-clos a regroupé des représentants du Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement moyen (SNAPEM), du Syndicat national des superviseurs et des adjoints de l’éducation (SNSAE), du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) et du Syndicat national des corps communs et des ouvriers professionnels de l’éducation nationale (SNCCOPEN). Jugeant «impossible» un troisième trimestre, la plupart des syndicats appellent à clôturer l’année scolaire 2019-2020 pour les trois cycles de l’enseignement en comptabilisant la moyenne des premier et deuxième trimestres pour le passage et en prévoyant des mesures spéciales pour les élèves des classes d’examen.