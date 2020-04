Abdelhak Mekki, politologue : «L’Algérien a changé son comportement»

Entretien réalisé par : Sami Kaidi

Le politologue Abdelhak Mekki préconise la multiplication des campagnes de sensibilisation, notamment via les médias, pour diffuser les consignes de prévention.



El Moudjahid : que retenez-vous de ces premiers jours de jeûne sous confinement ?

Abdelhak Mekki : Si l’on observe les comportements, dès les premiers jours, on constate que les citoyens ont accepté les règles de confinement. Toutefois, on observe un certain relâchement dans les grandes villes. On voit de plus en plus de gens se rassembler dans les marchés. On constate que peu de personnes portent des masques, ce qui est un comportement extrêmement dangereux. Avec l’ouverture de certains commerces, on observe, par ailleurs, que certaines personnes ne respectent même plus la distanciation sociale. Ce qui est très inquiétant, car c’est comme si les citoyens avaient oublié la dangerosité du virus. Cependant, un élément positif doit être signalé, le confinement est respecté. L’épidémie n’est pas encore derrière nous, preuve en est qu’elle tue encore dans notre pays.



Y a-t-il à de nouveaux comportements qui ont émergé en cette période ?

Il y a comme un retour à la normale trop précoce, Ramadhan a engendré un certain relâchement des mesures barrières chez les Algériens. D’ailleurs, ce qui n’est pas normal, certains continuent à inviter des proches à la rupture du jeûne, alors qu’il ne faut pas oublier que cette maladie est très contagieuse et qu’elle circule toujours. C’est comme si certains de nos compatriotes avaient oublié les risques.

Quels sont les conseils à prodiguer aux citoyens ?

Nous sommes au début du mois de Ramadhan, et je préconise aux autorités compétentes de multiplier les campagnes de sensibilisation, notamment via les médias lourds, pour rappeler aux Algériens les risques sur leur santé et sur celle de leur proche.

Quels sont les changements engendrés par la pandémie du coronavirus ?

L’Algérien a changé son comportement. Les Algériens ont pris le temps de réfléchir sur beaucoup de questions, sur leur rapport à l’argent, la place de la famille... et on constate un retour de la spiritualité. Ce virus a rappelé l’égalité de tous. En effet, les riches et les pauvres, les puissants et les faibles sont logés à la même enseigne. La leçon qui a été tirée, c’est que l’accumulation des richesses ne vous protège pas de la maladie ou de la mort. Des pays comme les États-Unis et l’Italie n'ont pas pu faire face à la pandémie, créant ainsi une remise en cause du capitalisme et un retour net du besoin de spiritualité.



Donc, on peut dire qu’il y a eu une prise de conscience sur les limites du consumérisme ?

Sur le plan macroéconomique, il y a une prise de conscience sur les limites du libéralisme et du consumérisme, avec un retour à des pratiques ancestrales. Il y a un retour d’une consommation plus saine et basée sur le local. Cependant, sur le plan microéconomique, la consommation alimentaire est cette année aussi importante que d’habitude. D’ailleurs, comme je le disais, on voit apparaître, ces derniers jours, des files d'attente. La façon de consommer n’est pas adéquate en cette période.



Qu’en est-il de la solidarité depuis l’apparition de la pandémie ?

Je dirai qu’avec le Covid-19, on observe un retour de la solidarité internationale. La Chine ne s’est pas fait prier pour aider les pays, en partageant son expérience de lutte contre la maladie. L’Algérie a d’ailleurs bénéficié d’un soutien de ce pays, renforçant ainsi l’amitié historique entre les deux pays.

S. K.