Ministère de l’éducation : Prolongation de la suspension des cours au 14 mai

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé mardi dernier la prolongation jusqu’au jeudi 14 mai, de la suspension des cours au niveau de tous les établissements éducatifs, tous paliers confondus, indique un communiqué du ministère. Cette prolongation s’inscrit dans le cadre des mesures préventives de la propagation du Covid-19, a précisé la même source relevant la poursuite de toutes les dispositions prises en vue de pallier la suspension des cours.

Il s’agit, ajoute la même source, de la diffusion des cours-pilotes pour le 3e trimestre de l’année scolaire 2019-2020 sur les chaînes de la Télévision publique et les cours de soutien scolaire sur la plate-forme numérique de l'Office National d'Enseignement et de Formation à Distance, outre des cours au profit de l’ensemble des élèves des trois cycles d’enseignement sur YouTube et les émissions diffusées sur les radios locales.