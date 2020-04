Sort de l'année scolaire : Les propositions des syndicats

Les organisations syndicales ont suggéré à cet effet de calculer les moyennes du premier et du deuxième trimestre pour les élèves des classes d’examen du BEM et de la 5e tandis que pour le baccalauréat, elles préconisent de le repousser à fin septembre.

Le coordinateur national du Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (SNAPEST) estime qu’en l’état actuel des choses, il est impossible de reprendre l’année scolaire et précise que ces propositions ont été entérinées par les syndicats et consignées dans une déclaration commune qui sera rendue publique incessamment. «Pour le BEM et puisque la moyenne de l’année scolaire intervient dans le calcul du passage, nous avons plaidé à ce que le passage au palier secondaire soit calculé avec les moyennes des 1er et 2e trimestre», a indiqué à El Moudjahid Meziane Meriane, affirmant que les syndicats ont proposé le rachat des élèves qui ont une moyenne entre 9 et 9,99/20.

Pour les élèves concernés par le Bac, il a été suggéré à ce que la rentrée scolaire se fasse fin août-début septembre, l’examen pouvant se tenir, selon eux, à la fin du mois de septembre, ajoute le coordinateur du SNAPEST.

Un autre scénario a été relevé par les organisations syndicales si la commission scientifique de veille et de suivi du Covid-19 juge que la reprise des cours est possible. «Dans ce cas, les syndicats proposent de reprendre les cours uniquement avec les élèves de la terminale et chaque classe sera divisée en deux groupes avec au maximum 19 élèves pour respecter la distanciation», a relevé Meriane

De son côté, le secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) affirme avoir proposé de réduire la moyenne requise pour le passage à la classe supérieure à 9/20 pour le CEM et le lycée et à 4/10 pour l’école primaire, en précisant que ces mesures proposées seraient exceptionnelles en remplacement de la session de rattrapage qui offrait une deuxième chance aux élèves. «Pour le Bac, nous préconisons de supprimer le troisième trimestre du programme scolaire», a déclaré Abdelkrim Boudjenah. Pour sa part, le secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs de l’éducation (FNTE) indique qu’il a été proposé d’achever au cours du mois de septembre les leçons pour tous les cycles de l’enseignement. «Le programme de l’année 2020 devrait être achevé au cours du mois de septembre avant de se pencher ensuite sur la prochaine rentrée. C’est faisable lorsqu’on sait que le dernier trimestre est court, avec une durée d’environ trois semaines. «La famille éducative est prête à sacrifier l’année scolaire, mais elle n’est pas du tout prête à hypothéquer l'avenir des élèves», a précisé Ferhat Chabekh. Pour l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (UNPEF), tout devra être clair d‘ici le 14 mai prochain. Son président, Sadek Dziri, confie qu’il existe un accord pour reporter la session du Bac jusqu’en septembre. Il affirmera que dans l’éventualité d'un retour aux écoles, les syndicats suggèrent que cela soit limité aux niveaux moyen et secondaire en prenant toutes les mesures de précaution, telles que la désinfection des écoles, l’espacement et le port de masques. Pour les organisations des parents d’élèves qui ont été reçues par le ministre de l'Education nationale, elles appellent à mettre fin à l’année scolaire. «Tout comme les syndicats, nous avons proposé que le passage en classe supérieure se fasse sur la base de l’évaluation des deux trimestres dispensés en classe.

Nous avons aussi préconisé la révision à la baisse de la moyenne de passage au palier moyen à 4/10 et pour le passage au secondaire à 9/20», a indiqué la présidente de l’Association des parents d’élèves, Djamila Khiar.

Salima Ettouahria