M. Ferhat Aït Ali reçoit l’ambassadeur américain examen de projets de partenariat

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, s’est entretenu lundi dernier par téléphone avec l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique, John Desrocher, avec lequel il a évoqué l'état de la coopération bilatérale et le lancement de projets de partenariat, a indiqué hier un communiqué de ce ministère. Lors de cette entrevue, intervenue à la demande de l'ambassadeur américain,

M. Aït Ali Braham et son hôte ont examiné les relations économiques algéro-américaines notamment dans son volet industriel, a ajouté la même source.

Ainsi, les deux parties ont affiché, à l'occasion, leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale et de créer des projets de partenariat dans différentes filières industrielles, a précisé également le communiqué.