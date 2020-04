Oran : Opération solidarité

Une grande opération de distribution de 37.000 colis alimentaires a commencé, avant-hier à travers 26 communes dans la wilaya d’Oran. Le coup d’envoi de la caravane de solidarité a été donné par le wali, le PAPW et les membres de la cellule de suivi de la crise sanitaire. L’opération concerne une première tranche sur un total de 50.000 colis qui seront distribués au profit des familles démunies. Les services de la wilaya ont déjà distribué 25.000 kits alimentaires destinés principalement aux nécessiteux dans les zones d’ombre. A cela s’ajoute l’allocation de solidarité d’un montant 10.000 DA, qui a bénéficié à 61.111 familles nécessiteuses et celles affectées par les mesures de confinement sanitaires. Dans une déclaration à la presse, le wali a affirmé que le budget alloué par la wilaya à ces opérations de solidarité a atteint 60 milliards de centimes. Il a ajouté que les différentes aides octroyées par 70 bienfaiteurs dont des industriels, commerçants et particuliers totalisent une valeur financière de 40 milliards de centimes. Le responsable de l’exécutif a salué la contribution des associations et des scouts qui ont assuré sous l’encadrement de la wilaya, la distribution de 25.000 colis alimentaires collectés grâce aux dons de bienfaiteurs.

Amel S.