Tizi Ouzou : plus de 20.000 couffins alimentaires

L’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou procédera aujourd’hui au lancement d’une opération de distribution de plus de 20.000 couffins alimentaires au profit des familles nécessiteuses et celles impactées par le confinement à travers les 67 communes.

Pour le premier jour de cette opération qui se poursuivra tout au long de la semaine prochaine, pas moins de 3.800 kits alimentaires seront distribués dans les communes relevant des daïras d’Azeffoun, Makouda, Ouagnoune et Tigzirt, a indiqué le président de la commission solidarité de l’APW, Smail Benhama.

La mission de remise de ces aides alimentaires d’un montant global de l’ordre de 80 millions de dinars est confiée aux Assemblées populaires communales qui, en collaboration avec les comités de villages et le mouvement associatif actif, les distribueront aux familles recensées. M. Smail Benhama a salué le rôle des volontaires et du mouvement associatif dans la réussite de cette action humanitaire en ce mois sacré. L’opération est précédée par plusieurs autres lancées par les services de la wilaya en partenariat avec les opérateurs économiques et des bienfaiteurs la veille du mois sacré du Ramadhan. Plusieurs milliers de familles nécessiteuses ont bénéficié de cet élan de solidarité sans égal qui s’est décliné en six caravanes successives. Ces opérations ont touché la majorité des villages et hameaux de la wilaya.

Bel. Adrar