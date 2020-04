Association El-Aman : Haro sur le gaspillage

La réouverture d’activités commerciales pour atténuer l’impact socio-économique de la crise semble une démarche mal comprise par le citoyen qui l'assimile à un déconfinement, et les mesures de prévention sont de moins en moins appliquées à Alger. Il y a foule devant les boulangeries et les pâtisseries ou encore devant les magasins de fruits et légumes, d'alimentation générale et de boucheries.

Le contact physique et les rassemblements dans ces lieux peuvent être un facteur de propagation du virus.

L’association nationale El Aman pour la protection des consommateurs lance un appel aux Algériens pour adopter les mesures préventives afin de préserver leur vie. L’association recommande aussi le respect des règles de confinement et de distanciation en tout temps et dans tous les lieux et de ne négliger aucune mesure préventive. Elle conseille de s’approvisionner dans les commerces de proximité, de limiter autant que possible les achats en favorisant un approvisionnement hebdomadaire et de ne pas accéder en masse dans les espaces de vente afin d’assurer le respect des gestes barrières dont la distanciation sanitaire recommandée. Pour les personnes âgées, elle précise qu'il faut établir un mode de consommation sain et équilibré en privilégiant les produits de saison frais et présentant un taux réduit en sucre, sel et matières grasses. «Composez intelligemment votre assiette de légumes, féculents et protéines, buvez suffisamment d’eau en soirée et évitez la surconsommation des excitants», conseille-t-elle.

Par ailleurs, et pour éviter le gaspillage au mois sacré de ramadan, le président de cette association met en garde le citoyen contre cette attitude irresponsable, surtout en cette période difficile que traverse notre pays et en ces temps de crise économique due à la pandémie du coronavirus. Il demande de bannir toute surconsommation en s’astreignant à des achats ciblés et préalablement quantifiés et actualisés à chaque approvisionnement. Il faut aussi réutiliser les restes alimentaires et recycler les repas.

«Maintenez une activité physique modérée et régulière», recommande-t-il, en proposant, également, aux citoyens de planifier et budgétiser les dépenses afin d’adopter une consommation responsable et rationnelle.

