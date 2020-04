Soirées de ramadhan en temps de confinement : Une affaire d’organisation

Confinement oblige, les algériens se sont adaptés et passent des soirées ramadhanesques de façon différente et parfois originale.

Hakima, 50 ans, met en exergue le fait que le confinement ne change pas grandement les choses tant à son quotidien qu’à ses soirées ramadhanesques. «En effet, on ne peut pas sortir se dégourdir les jambes et flâner. Toutefois, je me suis rapidement adaptée à cette nouvelle donne. Ainsi, nous nous retrouvons tous en famille et c’est l’occasion de discuter, d’échanger entre nous», a-t-elle déclaré non sans ajouter que cette période est l’occasion pour s’améliorer et être meilleur et ce, dans tout les domaines.

Abordant les soirées du mois sacré, Hakima affirme qu’elle apprécie énormément regarder les feuilletons télévisés et lire le Coran. «Ainsi, pour être sincère, je ne ressens pas de différence avec les précédentes années, il suffit simplement de s’organiser en conséquence», a-t-elle dit.

De son côté, Halim, 30 ans, indique qu’il a réussi, tant bien que mal, à s’adapter. «Après la rupture du jeûne, j’avais l’habitude de rejoindre immédiatement mes amis pour passer des heures avec eux et faire nos prières des tarawih», a-t-il déclaré avant de noter que cette année, pour respecter le confinement, il s’est remis à la lecture. De plus, Halim fait savoir qu’il passe beaucoup plus de temps avec son grand-père. «Ce mois est une miséricorde, par conséquent, j’ai décidé d’accorder mon temps pour mes proches», a-t-il souligné avant d’ajouter que ce mois est l’occasion idoine pour faire son introspection car, poursuit-il, il faut faire un bilan pour savoir où l’on va. Halim indique qu’il ne ressent pas l’envie de sortir car la préservation de la santé de la collectivité passe avant toute autre considération. Pour sa part, Amina, 28 ans, affirme que pour passer au mieux les longues nuits de ramadhan, elle s’est réconciliée avec la cuisine mais aussi avec la couture.

«J’ai une passion qui est la couture et j’aime bien profiter des soirées», a-t-elle soutenu avant d’ajouter que les soirées du mois de ramadhan sont une occasion pour elle pour apprendre de nouvelles choses. «Je travail dans le secteur du marketing, ainsi, en cette période, j’essaye de renforcer mes connaissances théoriques en suivant des coachings sur internet et autres formations en ligne ayant trait à mon domaine d’activité», a-t-elle souligné. Sur un autre registre, Amina affirme qu’avant le s’hour, elle pratique une activité physique pour pouvoir briser les effets du confinement sur le plan psychologique et physique. Enfin et dans ce sillage, elle a confié ne pas trop regarder la télévision pour éviter toute information anxiogène.

Sami Kaidi