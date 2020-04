Au fil du temps : La vigilance est de mise

Par : Kamel Bouslama

Tantôt de nos jours, le caractère religieux de la vie humaine est à ce point identifié à une culture qu'on ne sait plus si «chrétien» ou «musulman» désignent une croyance religieuse ou une identité culturelle. Tantôt des courants religieux absolutistes se déploient dans une déconnexion délibérée de toute appartenance culturelle.

Mais si une telle approche —née de l’étude des sociétés modernes— a l’avantage d’élargir le champ de la recherche au-delà des définitions normatives imposées par les grandes religions instituées, elle présente le risque de perdre de vue la spécificité du religieux par rapport aux autres formes de culture. D’où la nécessité, pour les scientifiques et théologiens de bonne foi, de «demeurer vigilants à l'égard de tentatives de manipulation de toute nature» et ce, en préconisant de rester «attaché à notre patrimoine culturel et cultuel, caractérisé par la modération, la rationalité et le juste milieu». Par cette mise en garde, on ne peut indirectement que toucher du doigt la situation socioculturelle actuelle de notre pays et ses rapports à la religion, d’une part, et à la culture, d’autre part. Certes la position culturelle de l’Algérie est sans cesse affirmée par le plus grand nombre comme étant authentiquement algérienne. Le vide culturel laissé par la colonisation semble avoir été définitivement comblé par un ensemble de pratiques à caractères socioculturel et religieux destinées à parachever l'identité nationale écornée.

Ces pratiques, dit-on en haut lieu, ne «traduisent que les aspirations des masses dont la ferveur religieuse a atteint ces derniers temps des proportions jamais égalées». En témoigne, comme l'indiquent les statistiques officielles, le nombre de mosquées qui a été, pour les seules villes du pays que sont Alger, Oran, Constantine et Annaba, multiplié par dix durant ces vingt dernières années.

En effet, la construction de ces édifices devenait d'autant plus pressante qu'une forte demande religieuse s'affirmait de la part des plus jeunes qui sont près de 70% à les fréquenter. Bien entendu, en l’absence de tout(s) document(s) statistique(s) qui puisse(nt) les étayer, ces estimations sont à prendre avec précaution. Cependant, l'observation des mosquées durant notamment la journée du vendredi permet de constater une grande affluence des jeunes en particulier. Il est même de nombreuses avenues de la capitale qui, ce jour-là, sont fermées à la circulation tant les prieurs débordent les édifices religieux qui s'avèrent trop petits pour les contenir tous. Ce résultat à lui seul ne peut que réconforter les autorités religieuses qui, pour leur part, y décèlent un retour inéluctable aux sources culturelles et cultuelles du pays. Du reste, la volonté politique d'opérer ce retour déclaré aux sources algériennes reflète assez bien les aspirations des plus hautes autorités du pays quant au devenir socioculturel du pays.

Bien entendu, l'orientation vers plus d'orthodoxie religieuse figure en tête de ces aspirations et les allusions à cet égard sont à peine voilées. La référence ponctuelle à l'islam de nos ancêtres, l'invocation systématique du Coran et de la sunna, seuls garants d'une organisation sociale équitable, enfin la compatibilité de l'islam orthodoxe avec la volonté de progrès dans tous les domaines, en sont les signes les plus évidents.

Ces aspirations, pour passionnelles qu'elles puissent être parfois, ne sont pas sans influencer les sensibilités populaires qui, après des années de violence qui ont terriblement déçu, sont toutes prêtes à imaginer d'autres voies de retour à la sérénité. Y compris celles qui, comme la religion et les rites ancestraux, présentent au moins l'avantage, sinon d'enrichir, du moins de sécuriser et de déculpabiliser les esprits au terme d'années de folles déviances tant au plan culturel que cultuel.

K. B.