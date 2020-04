PATRIMOINE, Annaba, mosquée Abou-Marouane-Echarif : Le plus vieux monument religieux de l’antique Bouna

La mosquée millénaire d’Abou Marouane-Echarif, le plus vieux monument religieux et culturel de l’antique Bouna, représente un pan de la mémoire des Annabis. Aujourd’hui comme hier, ce patrimoine peut être mis à profit pour non seulement faire connaitre l’histoire mais également servir en tant que vecteur du développement et de la promotion du tourisme religieux.

C’est dans ce cadre que le projet de restauration et de mise en valeur engagé par le ministère de la Culture a été réalisé après l’effritement de ses murs décorés de mosaïques andalouses.

Les travaux ont été lancés en mai 2013 et ont duré sept ans, selon l’imam de la zaouïa de Sidi Brahim Ben Toumi et chef spirituel de la confrérie de la Tariqua El Allaouia, El Hadi Tarcha. Il s’agit de protéger la mosquée contre l’effondrement et les aléas climatiques, a-t-on affirmé.

Les travaux auxquels est consacrée une enveloppe financière conséquente ont permis la consolidation de l’édifice de 1050 ans et l’aménagement de la salle d’ablution, sans plus.

«J’aurais aimé que les travaux de réhabilitation soient effectués sur des bases scientifiques et prennent en compte les contraintes techniques», a indiqué l’imam. Les travaux n’ont pas donné les résultats escomptés, s’indigne-t-il. La mise en valeur de ce monument historique et culturel dans la ville du Jujube a un impact économique important dans la région. La mosquée a été construite en 1033 sur le rocher Foussala, dans la vieille ville, ex-place d’armes, par Abou Leith El Bouni (amiral de guerre de l’antique Bouna), à l’intérieur duquel se superpose deux sous-sols où subsiste tout un réseau de couloirs voûtés (vestige ribat).

Classée monument national, la mosquée résiste encore aux aléas du temps et surplombe la vieille ville. La salle de prières est de 19,21m de largeur sur 19,64 m de longueur. La cour carrée était surmontée d'arcades de colonnes. Le minaret s’élève en trois tours superposées.

De nos jours, à l’intérieur de la mosquée, existe la tombe de son premier imam, le célèbre théologien, Abou Marouane El Bouni. En mai 1832, la mosquée était transformée en hôpital militaire et a connu l’aménagement d’autres structures. C’est en 1947 que l’édifice fût rendu au culte musulman.

B. G.