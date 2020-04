L’après-crise Covid-19 : Le pire est à craindre !

À l'instar de tous les pays, la véritable urgence pour le gouvernement est de préparer l'après-crise. Hélas, les pires difficultés sont probablement devant nous !

La pandémie du Covid- 19 s'accentue, au même rythme que l'économie se délite. Plus la situation est difficile, plus il est difficile de maintenir le cap que l'on s'est donné, en termes d'orientations économiques et financières. Dès lors, on a vu que tous les Etats s'adaptent et se préparent à affronter des situations sociales explosives. Sans doute, cette crise est en train de consacrer le retour d'un acteur majeur : l’Etat. Le retour de l’Etat en période de crise est somme toute banal : on révise Keynes et on injecte des liquidités dans le système grippé, d'où les annonces multiples de plans de relance dans le monde entier. Les autorités ont bien réagi à la crise, mais le retour à la croissance sera très délicat.

Les perspectives à court terme restent médiocres. La crise pétrolière, le chômage, l’effondrement du commerce extérieur, les faillites des entreprises, la faim et la pauvreté … Il ne faut pas être un grand devin pour comprendre qu'une crise de cette ampleur ne peut engendrer qu'une situation exceptionnelle, à tout point de vue. En fait, tous les experts s'accordent à dire qu'après la crise sanitaire, nous serons désormais dans la récession économique. Et le pire est vraiment à craindre à cette autre dimension de la crise sanitaire actuelle. Pis, pour de nombreux pays, le plus gros de l'orage annonce une dépression sociale, sans précédent. Pour le moment, les mesures annoncées par les différents gouvernements cherchent à parer au plus pressé. Quant aux mesures structurelles envisagées, et les réformes de fond elles prendront du temps. Certes, la mise en place de nouvelles réglementations de gestion et d'organisation économiques et financières n'en est encore qu'à ses débuts, mais ne nous y trompons pas ! C'est un retour aux principes fondamentaux d'une croissance saine, au premier rang desquels se situe l'investissement en faveur de l'innovation, qui permettra de sortir durablement de cette turbulence et d'atténuer les futures crises. L'enjeu pour le gouvernement est d'abord la reconstruction d'une économie forte. Penser l'avenir, c'est investir dès aujourd'hui dans la recherche et l'innovation et il nous reste beaucoup à faire, en la matière.

A cela devrait s'ajouter une réforme rapide de gouvernance économique et financière, nécessaire pour préparer à l'effondrement économique non pas à venir mais qui est en cours. C'est en poursuivant les efforts dans cette voie que le pays sera en mesure d'affronter les futurs dangers, en sortant au plus vite du drame actuel, sans quoi l'histoire se répétera. Rappelons à juste titre, le cas grec, dont la crise a été une lente dégringolade, une spirale déflationniste et récessive majeure entraînant le peuple dans la misère, fort heureusement les structures étatiques, n'ont pas été dévastées ce qui a évité à ce pays de sombrer dans une situation totalement anarchique. Il n'est pas exclu de voir de nombreux pays confrontés, comme dans un passé récent après la crise financière de 2008 de risque collectif et individuel à une lente descente aux enfers économiques.

Il existe de très nombreux exemples de crises plus ou moins violentes et durables, on peut citer le cas des Etats- unis ; le passage de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans aux USA qui s'est avéré comme une situation qui montre parfaitement ce qu'est une rupture majeure de la normalité. Bref, un cas de coup dur. Il y a aussi les cas de l'Espagne, l'Italie, la France, l'Argentine, la Grèce, la Finlande, Chypre... qui donnent d'excellents aperçus de ce que peut être un effondrement économique rapide et brutal et de ses conséquences sur la vie quotidienne très largement dégradée. En tout cas, l'évolution de la crise actuelle incite à nous interroger sur ce que sera le monde d’après crise et sur le nouvel environnement mondial. Assisterons-nous à la naissance d’un nouveau monde, puisque l’ancien serait à jamais perdu ?

Farid Bouyahia