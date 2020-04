Cyclisme : Le MJS s’engage à soutenir la FAC

Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, a assuré de tout son soutien et celui de son département, la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) dans toutes les actions entreprises pour "redorer le blason" de la "petite reine" algérienne, au cours d’un entretien tenu lundi dernier avec le président de la FAC, Kheïreddine Barbari. "Plusieurs points relatifs au cyclisme, notamment son développement à travers le pays, ont été abordés lors de cette séance de travail lors de laquelle le ministre a félicité le président de la FAC pour la sérénité retrouvée par la fédération après la crise vécue l’année dernière", a indiqué l’instance fédérale dans un communiqué publié lundi dernier sur sa page officielle Facebook. D’autres sujets relatifs à la situation des athlètes de l’élite nationale, notamment ceux appelés à défendre les couleurs nationales dans les compétitions internationales, en cette période de confinement, ainsi que les compétitions internationales que compte organiser la FAC en Algérie, ont été exposés par le premier responsable de la fédération qui a brossé un tableau général sur la situation de la discipline et les moyens dont elle a besoin pour connaître un véritable essor.

Les jeunes talents et leur prise en charge ainsi que la place de la fédération au sein des instances internationales sont les autres points exposés par Barbari, lequel a souligné que les résultats ont été réalisés "en dépit du manque de moyens à la FAC qui ne dispose même pas d’un siège social digne de ce nom". La relation entre les ligues de wilaya et la fédération et son suivi ainsi que les infrastructures en réalisation, comme le vélodrome en chantier de Mascara, ont été également exposées au ministre.