Ramadhan : M. Belhimer adresse ses vœux aux travailleurs du secteur

A l'occasion du ramadhan, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a présenté ses vœux les plus sincères à tous les travailleurs du secteur en exprimant le souhait que cela puisse se dérouler en toute sérénité au grand bénéfice du développement et de la prospérité de l'Algérie et la oumma islamique.

Le ministre met à profit cette opportunité pour transmettre ses remerciements à tous les travailleurs du secteur dans toutes les entreprises de communication pour

leur professionnalisme pour diffuser des messages pertinents en toutes circonstances malgré le contexte sanitaire difficile.

Le ministre a aussi

invité les travailleurs du secteur pour intensifier les opérations de solidarité et d'entraide lors de ce mois béni tout en veillant au respect constant de toutes

les mesures de prévention.