Zakat El-Fitr fixée à 120 DA : L’acquittement anticipé à partir du début de Ramadhan autorisé

Le montant de Zakat El-Fitr est fixé cette année à 120 DA, soit un «Saâ» (une mesure) de nourriture des Algériens équivalant à 2 kg, a indiqué hier le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs qui appelle à remettre ce montant directement aux nécessiteux.

Le ministère a appelé, dans un communiqué, à remettre Zakat El-Fitr directement aux nécessiteux en raison de la pandémie de Covid-19 qui a entraîné la fermeture des mosquées à travers le pays, soulignant le nécessaire retour au mode de collecte de Zakat El-Fitr dans les mosquées après la fin de la pandémie.

Zakat El-Fitr est obligatoire pour «tout musulman, aussi bien nanti que pauvre, disposant d’un surplus de subsistance journalière et qui doit faire don de la Zakat pour lui même et pour les personnes à sa charge», a rappelé le ministère.



L’acquittement anticipé à partir du début de Ramadhan autorisé



La Commission ministérielle de la Fetwa a édicter, lundi, une fetwa autorisant l’acquittement anticipé de Zakat el Fitr dès le début du mois de Ramadhan, se référant en cela à l’avis de jurisconsultes, en cette conjoncture spéciale que traverse le pays suite à la propagation de la pandémie de Covid-19, indique un communiqué du ministère. «La commission de la Fetwa a autorisé l’acquittement anticipé de Zakat el Fitr dès le début du mois de Ramadhan, à la demande de la commission ministérielle chargée du Fonds de la Zakat et en réponse aux questions qui lui sont parvenus de la part des citoyens, se référant en cela à l’avis des jurisconsultes, compte tenu que la Zakat el Fitr est basée sur les principes de clémence et d’équité, et ce afin d’aider les familles nécessiteuses en cette conjoncture spéciale que traverse le pays», ajoute le communiqué.

«Zakat el Fitr peut être versée sous forme de denrées alimentaires ou en argent dont la valeur est définie par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, selon les règles de la Charia», affirme la commission.