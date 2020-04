Même en cas de déconfinement : Le respect des mesures de protection s’impose

Avant de parvenir au déconfinement, une étape sensible doit être traitée avec prudence. Les spécialistes mettent en garde contre le non-respect des règles d’hygiène et des mesures de protection qui sont indispensables pour lutte contre la propagation du virus.

Contactée par nos soins, le professeur Karima Achour, la cheffe du Service chirurgie thoracique au CHU Lamine-Debaghine de Bab El Oued (Alger), affirme que le non-respect de ces mesures aura des conséquences néfastes sur la population et provoquera inévitablement un grand nombre d’infection chaque jour, ce qui pèsera fortement sur le système sanitaire du pays. «Le personnel médical sera de ce fait dépassé et une grande partie pourrait être contaminé par le Coronavirus», met-elle en garde. «Il ne faut pas se mentir, chacun de nous peut être contaminé d’une façon ou d’une autre par le virus», explique le professeur Karima Achour, jointe par téléphone. Pour le bien de tous, la spécialiste en chirurgie exhorte les citoyens de porter des bavettes chirurgicales ou des masques de protection dans n’importe quel endroit où ils se trouvent. «Personnellement, je n’enlève ma bavette chirurgicale que lorsque je vais au lit pour dormir», nous confie-t-elle.

Le professeur Karima Achour souligne par ailleurs l’importance du respect de la distanciation sociale entre les citoyens pour éviter la circulation du virus et n’écarte pas cependant le retour par certains pays qui adopteront très tôt le déconfinement aux dispositifs de confinement dans le cas où le Covid-19 se propage davantage.

Interrogée sur le flux des malades dans les structures hospitalières, elle admet que la charge sur les hôpitaux a connu une certaine baisse par rapport aux jours précédents mais cela ne veut pas dire, souligne-t-elle, qu’on doit baisser la garde car on peut toujours, selon elle, être contaminé par le virus à n’importe quel moment et dans n’importe quel endroit.

«Dans le cas où le nombre de personnes atteintes augmente incommensurablement, la situation sera difficile à maîtriser et le nombre de décès sera revu à la hausse en dépit de tous les efforts fournis par notre système de santé pour freiner un tant soit peu cette pandémie», explique la cheffe du service chirurgie thoracique au CHU Lamine-Debaghine.

Il faut dire qu’après plusieurs semaines d’état d’urgence sanitaire, certains pays commencent à amorcer un déconfinement progressif. En Europe par exemple, foyer mondial de la pandémie de Covid-19, certaines nations commencent à assouplir leurs mesures. De ce fait, le vieux continent commence à tourner, petit à petit, la page de son confinement. Dans de nombreux pays, les mesures prises commencent toutefois à porter leurs fruits et la question du déconfinement devient centrale.

L’Algérie pourrait leur emboter le pas suite aux résultats plus qu’encourageants enregistrés par le secteur sanitaire à travers la baisse continuelle du nombre de décès et la hausse de nombre de guérisons chaque jour.

Le déconfinement a un but économique et l’ouverture des commerces est une bonne chose pour raviver l’économie et permettre ainsi aux commerçants de sortir d'une situation financière difficile. Le déconfinement est une étape sensible qui sera traitée avec prudence.

Mohamed Mendaci