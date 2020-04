Conseil national de la recherche scientifique et des technologies : un organe important pour la recherche scientifique

Le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (CNRST) est un organe indépendant placé auprès du Premier ministère.

Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et administrative.

Cet organe comprend 45 membres dont le président, nommés par décret présidentiel.

Le Conseil est chargé de définir les grandes orientations de la politique nationale de recherche scientifique et du développement technologique et d'émettre des avis et recommandations sur les grandes options de la recherche scientifique et du développement technologique.

En outre, le Conseil est chargé d'évaluer la politique nationale de la recherche scientifique et du développement technologique et ses retombées ainsi que l'élaboration des mécanismes d'évaluation et de suivi de leur mise en œuvre.

Il est chargé également de la préservation, de la valorisation et du renforcement du potentiel scientifique et technique national, outre l'appui de la recherche scientifique et du développement technologique aux politiques publiques et la coordination intersectorielle des activités de recherche.

Le Conseil émet un avis sur toutes question relative à la définition de la politique nationale de recherche scientifique et de développement technologique, de sa mise en œuvre, de son évaluation ainsi que la valorisation des résultats d'activités de recherche scientifique et de développement technologique qui lui est soumise par le Président de la République, le Gouvernement et les institutions publiques.