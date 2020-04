Ministère de l’Habitat : Examen des propositions pour la relance des projets du secteur

Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a affirmé lundi que toutes les propositions sur la relance des projets du secteur formulées par les partenaires sociaux, les opérateurs du secteur et les instances sous tutelle étaient en cours d'examen pour surmonter la pandémie et relancer les chantiers du secteur. «Le ministère est en passe d'examiner toutes les propositions reçues, limitées exclusivement à celles visant à surmonter la pandémie de Covid-19, et se démarque de toute autre information», lit-on dans un communiqué du ministère.

Dans ce sens, le communiqué comprend «un démenti de l'information diffusée par le Syndicat national des ingénieurs agréés en génie civil et bâtiment (SNIA), selon laquelle les bureaux d'études seraient exclus de la commande publique en relation directe avec le domaine du génie civil (érosion du sol, les murs de soutènement, les voiries et réseaux divers (VRD). En application des instructions du Premier ministre, le ministre de l'Habitat a effectué plusieurs rencontres, au siège du ministère, avec les organisations patronales et les syndicats des travailleurs, les représentants des institutions publiques et privées, les promoteurs immobiliers et les architectes, ainsi que les ingénieurs d'Etat activant dans le secteur du bâtiment, pour examiner l'impact économique des mesures préventives prises par les autorités sanitaires pour surmonter la pandémie du nouveau coronavirus, selon la même source.

M. Nasri avait accueilli le 25 avril dernier, le SNIA, à l'instar des autres instances, mais la rencontre avait porté sur les moyens de surmonter la pandémie et de relancer les chantiers de construction, précise le communiqué. L'Objectif de ces rencontres est de «trouver les moyens de relancer progressivement les chantiers de construction et d'assurer un accompagnement permanent aux entreprises et aux acteurs du secteur», rappelle le communiqué, ajoutant que «les démarches communes tendent à satisfaire les demandes des citoyens et à parachever les programmes de logements et à assurer la distribution des quotas finalisés». Le communiqué a affirmé que le ministre a reçu plusieurs propositions s'inscrivant dans le cadre de la relance des projets du secteur.