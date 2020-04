M. Benbouzid à Tindouf : «la situation épidémiologique est stable»

La situation épidémiologique dans le pays concernant la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) est «stable» et «ne suscite pas d'inquiétude», a rassuré hier depuis Tindouf, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

Le ministre a affirmé, lors de sa visite de travail dans cette wilaya, en compagnie du ministre délégué à l’Environnement, Hamza Al Sid Cheikh, que «les moyens humains et matériels sont aujourd’hui disponibles en Algérie pour aider à la maîtrise de la situation épidémiologique du nouveau coronavirus».

Inspectant les services de l’établissement public hospitalier EPH-Si El-Haouès, au chef-lieu de wilaya de Tindouf, le ministre de la Santé a fait savoir aussi que «la wilaya d’Illizi a été jusque-là épargnée du danger, grâce aux moyens mobilisés et aux mesures de prévention sanitaire contre Covid-19 adoptées par le secteur».

«Les moyens de prévention du nouveau coronavirus sont disponibles en quantités suffisantes dans cette wilaya», a-t-il relevé, à ce propos, tout en affichant la disposition de son département à «mobiliser davantage de moyens si l’évolution de la situation épidémiologique l’exigeait».

Le ministre de la Santé a inauguré, par ailleurs, une salle de soins au quartier «El-Moustakbel» dont il a recommandé la dotation, à l’instar des autres structures de santé dans la wilaya, d’une installation d’énergie solaire, dans le cadre de la stratégie nationale de prise en charge des zones d’ombre.

Il a écouté aussi, sur site, les doléances de membres du corps médical, axés notamment sur l’affectation de logements équipés afin d’assurer la stabilité de l’encadrement médical dans cette wilaya.

Le ministre a inspecté ensuite le service des urgences médicales de la polyclinique «Benyoucef Benkhedda» à Tindouf-Lotfi, où il s’est notamment enquis des conditions d’accueil des malades ainsi que de l’état des équipements, dont une partie nécessite une maintenance périodique, selon les explications fournies à la délégation ministérielle.

M. Benbouzid a inspecté également, le point de contrôle dressé à l’entrée de la ville de Tindouf, où des explications lui ont été données sur les différentes phases de contrôle sanitaire concernant le coronavirus, auxquelles sont soumis les voyageurs se rendant à Tindouf.

Il a saisi l’opportunité pour exprimer sa «satisfaction» concernant la situation épidémiologique dans cette wilaya, avant de tenir, au terme de sa visite, une rencontre technique avec le staff médical local.