CHU d’Oran : 67 personnes rétablies quittent l’hôpital

Les responsables du CHU d’Oran ont annoncé que 67 malades atteints du coronavirus sont guéris et ont quitté l’établissement jusqu’à hier. Ils ont subi un traitement à l’hydroxychloroquine, le protocole adopté par le ministère de la Santé.

Selon les mêmes sources, ce nombre est appelé à augmenter dans les prochaines heures vu que l’état des patients encore sous traitement au service infectieux du CHU d’Oran est jugé très bon et qu’aucun d’entre eux n’est en réanimation, a-t-on précisé.

La direction a indiqué par ailleurs que l’application précoce du traitement à base de l’hydroxychloroquine entamé au CHU d’Oran le 24 mars dernier, a donné des résultats positifs et très encourageants, estimant que l’absence à ce jour, de cas en état de réanimation, est un bon indice qui reflète la bonne prise en charge médicale des malades.

S’agissant de l’approvisionnement en traitements nécessaires aux malades atteints du Covid-19 et les moyens matériels de protection, la direction de l’hôpital a fait savoir que la pharmacie centrale de l’établissement dispose actuellement de centaines de milliers d’articles et produits de protection et ce, grâce notamment au soutien des services de la wilaya et aux dons des particuliers et des associations locales.

Elle a ajouté que l’hôpital a bénéficié de 400 tests de dépistage et dispose actuellement d’un lot important de boîtes de chloroquine. Sur un autre registre, pas moins de 120 interventions chirurgicales sont réalisées quotidiennement dans les différents services du CHU d’Oran et qui s’ajoutent à celles effectuées dans le service des urgences médicochirurgicales.

Dans ce sillage, le professeur Bouabdallah, chef de service de chirurgie générale au niveau du même établissement, avait indiqué que ce dernier continue à prendre en charge les malades cancéreux d’Oran ainsi que d’autres wilayas.

De son côté, l’EHU 1er-Novembre a indiqué avant-hier, que 4 nouveaux cas guéris ont rejoint leur domicile portant leur nombre total à 30.

Amel Saher