Préservation de l’environnement : Soutien de l’état aux projets écologiques

Le ministre délégué à l’Environnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh, a indiqué, hier à Tindouf, que l’Etat encourageait les projets contribuant à la préservation de l’environnement.

S’exprimant lors de sa visite d’une entreprise privée spécialisée dans le recyclage du plastique, créée via le dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’Emploi des jeunes (Ansej), le ministre a affirmé que «l’Etat encourageait ce type de projets contribuant à la préservation de l’environnement et à l’atténuation des coûts écologiques».

M. Al Sid Cheikh, accompagné du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a visité ensuite la centrale solaire (9 mégawatts) dans la zone de Merkala à Tindouf, où il a souligné l’impact de cette installation énergétique qui contribue à la préservation de l’environnement, à la réduction des émissions de gaz et à la création d’emplois. «L’Etat s’attelle à l’exploitation des différentes technologies pour développer le secteur de l’énergie», a-t-il ajouté dans ce cadre. S’agissant de l’arganier, un arbre endémique de la région, le ministre délégué a mis l’accent sur le rendement économique important de cette espèce arboricole saharienne rare, auquel «l’Etat accordera un intérêt particulier, notamment en ce qui concerne l’extraction de son huile, et lui arrêtera une stratégie à l’exportation».

Le ministre délégué à l’Environnement saharien a fait part, au terme de sa visite de travail, d’une action de solidarité envers la wilaya de Tindouf, consistant en une remise d’équipements de prévention et d’une quantité de produits de désinfection et de nettoyage.