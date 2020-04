Constantine : Renforcer les capacités de dépistage

La commission de la santé de l’APW, réunie en fin de semaine, a recommandé aux services de la wilaya de demander aux autorités d’avancer l’heure du confinement à 15h au lieu de 19h. La commission constate la recrudescence du nombre des contaminations qui serait due à l’importante densité de la population à Constantine, surtout au niveau d’Ali-Mendjeli, la circonscription administrative accueillant quelque 230.000 résidants en plus des visiteurs en provenance des wilayas limitrophes (Mila, Oum El Bouaghi, Batna, etc.) qui viennent s’approvisionner en denrées alimentaires et biens domestiques.

Le wali, Ahmed Abdelhafid Saci, avait déclaré à la radio locale, que les chiffres communiqués quotidiennement par le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus pouvaient concerner des cas cumulés détectés sur une période de plusieurs jours et qu’il n’y avait pas lieu de s’alarmer. Lundi, le chef de l’exécutif a présidé une réunion sur l’évaluation de la situation épidémiologique dans la wilaya, en présence des responsables des structures de santé concernées par l’accueil des cas suspects, à savoir le CHUC Ben Badis, l’EPH El Bir et l’EHS Didouche-Mourad, en plus des directeurs de l’annexe de l’Institut Pasteur et de l’EHS d’uro-néphrologie Daksi-Abdeslam.

La situation n’avait pas atteint des proportions inquiétantes, selon les termes du communiqué de la wilaya. M. Saci a appelé les présents à davantage de vigilance, notamment en ce qui a trait aux malades dialysés. Dans ce même contexte, il a été décidé d’étudier le renforcement de la capacité de dépistage de l’annexe de l’Institut Pasteur. Il convient d’indiquer que la décision d’étendre la prise en charge à l’EHS Didouche-Mourad vient en réponse aux doléances des chefs des services accueillant des malades du Covid-19 au niveau du CHUC et de l’EPH El Bir, ces derniers n’étant pas loin d’atteindre leurs limites.

L’EPH dispose de 120 lits destinés à recevoir des cas suspects ou présentant une forme modérée de la maladie, alors que la capacité d’accueil de l’hôpital de Didouche-Mourad est de 70 lits.

Issam B.